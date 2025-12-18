Interceptan y matan a hombre en Tocoa, Colón

Tocoa, Colón.- Un hombre perdió la vida de forma violenta la mañana de este jueves en las cercanías del Estadio Municipal de Tocoa, en el departamento de Colón, zona caribeña de Honduras. La víctima fue identificada como Selvin Maldonado. De acuerdo con información preliminar, el ahora fallecido se desplazaba en su motocicleta rumbo a sus labores diarias cuando, al transitar por la calle que conduce al estadio de la ciudad, fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata.

Tras perpetrar el ataque, los pistoleros huyeron del lugar con rumbo desconocido. Vecinos del sector salieron de inmediato para auxiliar a Maldonado y lo subieron a un camión con la intención de trasladarlo a un centro asistencial; sin embargo, al llegar se confirmó que ya no presentaba signos vitales. Minutos después, familiares de la víctima llegaron a la escena del crimen y, entre llantos y muestras de dolor, se preguntaban por los motivos del asesinato. “No sabemos nada, no sabemos nada”, expresó el padre de la víctima mientras se abrazaba con otros parientes. “El se congregaba en la Iglesia. Policías, por favor, queremos que nos digan quién lo mató y por qué. Es un hijo más que se me ha ido”, gritó el progenitor, visiblemente afectado, con el respaldo de sus familiares. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.