Hallan sin vida a dos primos reportados como desaparecidos en Yoro

Sulaco, Yoro.- Con impactos de arma de fuego fueron encontrados sin vida dos jóvenes primos que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado martes 9 de diciembre, confirmaron autoridades policiales. Las víctimas fueron identificadas como Jeferson Yavey Amador Suazo y Jeferson Josué Díaz Suazo, quienes salieron en horas de la tarde desde San Luis con destino al municipio de Victoria, en el departamento de Yoro, sin que desde entonces se tuviera información sobre su paradero.

El hallazgo se produjo en una zona de labranza de la aldea San Antonio, municipio de Sulaco, Yoro, cerca del Instituto Salvador Moncada, específicamente en el paso de la quebrada que comunica San Antonio con la comunidad de La Libertad (La Plancha). Según el informe preliminar, ambos cuerpos presentaban múltiples impactos de arma de fuego. Al lugar se desplazó un fuerte contingente de la Policía Nacional, que acordonó la escena y realizó el levantamiento cadavérico, además de iniciar las investigaciones para esclarecer las circunstancias del doble homicidio. Las autoridades informaron que los jóvenes se transportaban en una motocicleta marca Yamaha, color rojo, la cual no fue encontrada en el sitio, por lo que no se descarta que el hecho esté relacionado con un posible robo u otro móvil criminal.