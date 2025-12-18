Hombre es hallado ejecutado y con un cable alrededor del cuello en colonia La Esperanza

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue ejecutado a balazos la madrugada de este jueves en plena calle principal de la colonia La Esperanza, según confirmaron vecinos del sector y lo evidenciado en la escena del crimen.
En el lugar se contabilizaron al menos seis casquillos de bala calibre 9 milímetros, así como casquillos correspondientes a arma larga, presuntamente calibre 5.56, lo que indica el uso de más de un tipo de arma de fuego. La víctima presentaba múltiples impactos de bala, incluidos en el pecho.
El cuerpo quedó tendido boca abajo, sin camisa, y fue cubierto por vecinos con láminas y cartón. A su alrededor se observaban manchas de sangre y una bolsa plástica de supermercado ensangrentada.
En la escena también se observó un cable alrededor del cuello de la víctima, elemento que será analizado por las autoridades como parte de la investigación para determinar si hubo otros actos de violencia previos al asesinato.
De acuerdo con testimonios de residentes de la zona, alrededor de las 4:00 de la mañana se escucharon varias detonaciones. Al salir de sus viviendas, encontraron a la persona ya sin vida. Los pobladores señalaron que no reconocen al fallecido como vecino del sector.
En horas de la mañana de este jueves, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena y comenzar el levantamiento de indicios. La víctima no había sido identificada y se desconocen las causas y responsables del crimen.