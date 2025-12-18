Hombre es hallado ejecutado y con un cable alrededor del cuello en colonia La Esperanza

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue ejecutado a balazos la madrugada de este jueves en plena calle principal de la colonia La Esperanza, según confirmaron vecinos del sector y lo evidenciado en la escena del crimen.

En el lugar se contabilizaron al menos seis casquillos de bala calibre 9 milímetros, así como casquillos correspondientes a arma larga, presuntamente calibre 5.56, lo que indica el uso de más de un tipo de arma de fuego. La víctima presentaba múltiples impactos de bala, incluidos en el pecho.

El cuerpo quedó tendido boca abajo, sin camisa, y fue cubierto por vecinos con láminas y cartón. A su alrededor se observaban manchas de sangre y una bolsa plástica de supermercado ensangrentada.