Caen tres presuntos narcomenudistas con fuerte cargamento de droga en Tegucigalpa

El hecho se registró en el bulevar Los Próceres , donde los sospechosos fueron ubicados tras varios días de seguimiento. Los detenidos son conocidos con los alias de “Joche”, de 31 años; “Calo”, de 27; y una mujer identificada como “Ashley”, de 24 años, quienes serían parte de una estructura dedicada al narcomenudeo.

Tegucigalpa, Honduras.- Tres personas, presuntamente vinculadas a la venta y distribución de drogas, fueron capturadas en las últimas horas en Tegucigalpa, luego de ser sorprendidas con un importante cargamento de supuestos narcóticos que, según las investigaciones, estaban destinados a distintos puntos de consumo en la capital.

Durante la detención, se les decomisaron paquetes de droga envueltos en bolsas plásticas, cada uno con un peso aproximado de cuatro libras, además de varios envoltorios más pequeños que, de acuerdo con las indagaciones, ya estaban listos para su distribución en distintos sectores de la ciudad.

Las pesquisas indican que la droga tenía como destino bares, discotecas y centros nocturnos, especialmente en el bulevar Morazán, así como otros puntos utilizados para la venta clandestina. El cargamento tendría un alto valor en el mercado ilegal, lo que evidencia el alcance de la actividad delictiva.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que una variante conocida como “Krispy” estaría siendo comercializada en universidades públicas y privadas, así como en centros educativos de nivel medio, donde su consumo ha ido en aumento.

Esta sustancia, según expertos, posee un alto nivel de adicción, lo que incrementa su demanda y rentabilidad dentro del mercado ilícito, favoreciendo la expansión de estas redes de distribución.