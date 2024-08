Gobierno pide a China ser más flexible en negociación del TLC

Asimismo, se expuso al país asiático que Honduras no puede competir comercialmente con ellos y se solicitó que se permita a Honduras exportar tabaco.

Honduras y China tienen pendiente una séptima ronda de negociación del TLC donde abordarán el capítulo 23 que tiene que ver con mercancías y servicios.

“Cuando usted habla de ventajas competitivas habla inclusive de cuotas, nosotros queremos venderles puros y eso en China es un monopolio. Cuando China acepta algo nos dice que busca algo a cambio, sentimos hasta este momento que no está clara la asimetría y no estamos logrando los beneficios que buscamos lograr. Esperamos que nos den ventajas competitivas ya que no son negociadores flexibles, son bastante duros y debemos tener paciencia”, indicó el ministro de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato.

Algunos de los productos que Hondura pretende vender en China son snacks, rosquillas, salsas, panadería y bebidas.

También okra, melón, pitahaya, banano, rambután, puros, tabaco y cacao; así como el camarón, langosta, medusa y pepino de mar.