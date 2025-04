El papa Francisco no visitó Honduras, pero contribuyó con medio millón de dólares para los migrantes

El paraíso, Honduras.- El papa Francisco no visitó Honduras, pero en el municipio de El Paraíso, El paraíso, en el este del país, funciona un proyecto de atención al migrante retornado, gracias en parte a una donación de 500.000 dólares que hizo a la Fundación Alivio del Sufrimiento, que dirige el sacerdote italiano Ferdinando Castriotti.

Dijo además que después de la reunión, en la que el papa dio un discurso, le dijo a Francisco: "Lo que tú dices es bello, importante, justo, noble y son palabras de ocasión que tienes que decir, pero después de esta reunión yo no me puedo llevar, en mi caso, solamente esta palabra tuya, tengo que llevar algo más importante. Santidad, le dije, necesitamos que usted ponga mano al dinero que maneja para que concretamente apoye este proyecto".

El papa no le respondió nada durante la reunión, pero al finalizar, según el relato del misionero italiano, se le acercó y en "una forma de regaño y al mismo tiempo cariño", le dijo al oído "te espero en mi casa lo más pronto posible para hablar y ver cómo aterrizamos en eso".

"Le dije no tengo dinero, yo soy misionero, si usted me invita mándame a traer" y la respuesta fue "no te preocupes, te voy a mandar un boleto para que puedas estar en Santa Marta", afirmó un Castriotti sonriente al evocar aquel momento con Francisco.

En Santa Marta, donde Castriotti le explicó al papa los detalles del proyecto a favor del migrante retornado y cómo hacerlo, hubo otro emotivo momento. Francisco necesitaba aplicarse unas gotas en los ojos y terminó aceptando que el sacerdote italiano le ayudara.

"Le puse el colirio, fue un momento de gran ternura, me sentí tan bien en ese momento", acotó el presidente de la Fundación Alivio del Sufrimiento, que desarrolla varios programas sociales en Honduras.