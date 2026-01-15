Partido Nacional nombra comisión para diálogo con los liberales

Tegucigalpa, Honduras.- En atención a una carta remitida por el Partido Liberal de Honduras, el Partido Nacional designó una Comisión Especial que representará a la institución en el diálogo sobre gobernabilidad democrática en el Poder Legislativo.
La comisión estará integrada por María Antonieta Mejía, Juan Diego Zelaya, Mario Pérez, Lissi Matute Cano, Kilvett Bertrand, Johanna Bermúdez, Nelson Márquez y Juan Carlos García, según informó el instituto político.
En un comunicado oficial, el Partido Nacional reiteró su compromiso con el diálogo institucional, así como con la democracia, la estabilidad política y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
La conformación de esta comisión se da en el marco de los esfuerzos entre fuerzas políticas para fortalecer la gobernabilidad y el funcionamiento del Congreso Nacional