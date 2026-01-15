Tras el revés electoral de Libre, “El Perro Amarillo” ya no vuelve a UNE TV

Tegucigalpa, Honduras.-Milton Benítez, alias El Perro Amarillo, dejó de transmitir el polémico programa que conducía por el canal UNE TV tras la derrota electoral del partido Libertad y Refundación (Libre), fuerza política con la que ha estado estrechamente vinculado en los últimos años.

“El Perro Amarillo ya días se fue y no ha vuelto. No creo que regrese”, declaró una fuente ligada a UNE TV, al confirmar que el espacio fue retirado de la parrilla del canal sin anuncios oficiales ni despedidas públicas.

Desde ese espacio televisivo, Benítez mantuvo durante años un discurso frontal y confrontativo, desde el cual difamó y arremetió, sin ningún tipo de autocensura y sin presentar pruebas documentales que respaldaran esos señalamientos, contra empresarios, banqueros, periodistas, medios de comunicación, jerarquías religiosas y partidos políticos, a quienes acusaba de integrar lo que llamaba “la élite corrupta” o “las diez familias” que, según su narrativa, controlaban el poder económico y político del país.

Benítez también dirigió ataques constantes contra organismos de sociedad civil y consejeras electorales, a los que calificó como estructuras criminales que, según su narrativa, buscaban frenar al gobierno y revertir los cambios impulsados desde el poder.

Estas afirmaciones, expresadas como parte de su discurso político, no han sido probadas en instancias judiciales, pero marcaron el tono incendiario que caracterizó al programa.

Por ahora, ni el canal ni el propio Benítez han aclarado si el cierre del programa es definitivo. Lo cierto es que El Perro Amarillo, que durante meses profirió ataques y descalificaciones constantes, apagó el micrófono en uno de los momentos más adversos para el proyecto político que defendía.

Benítez continúa -hasta el 27 de enero- ocupando un cargo dentro del aparato estatal como ministro asesor en temas de comunicación del actual gobierno, una dualidad que ha sido cuestionada por sectores críticos que señalan una mezcla entre función pública y activismo político.

La abrupta desaparición del programa de la pantalla de UNE TV deja interrogantes abiertas sobre el futuro mediático de Milton Benítez y sobre el margen que tendrá, de ahora en adelante, una figura que hizo de la confrontación y el escándalo su principal capital político.

El cierre del programa coincide con un cambio desfavorable en el tablero político que lo sostuvo con un salario de 109,000 lempiras mensuales más otras prebendas durante los últimos cuatro años.