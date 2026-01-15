La H femenina afina los últimos detalles previo al Premundial Sub-17 en Aruba

Tegucigalpa, Honduras.- Con la ilusión de luchar por una histórica clasificación a una Copa del Mundo, la Selección Nacional de Honduras Femenina Sub-17 afina los últimos detalles antes de viajar a Aruba para disputar el Premundial de Concacaf. Bajo las órdenes del colombiano Mario Abadía, las seleccionadas hondureñas trabajan arduamente en un microciclo previo al arranque del torneo el 24 de enero en la paradisíaca isla caribeña, en donde la H femenil tendrá como rivales a la anfitriona Aruba, Jamaica, Guyana y San Vicente y las Granadinas.

Para esta serie de trabajos en Siguatepeque, el cafetero convocó a un grupo de 21 jugadoras, quienes se concentrarán del 19 al 22 de enero en la Casa de la H, contando con la presencia de 14 jugadoras del plano local y seis legionarias. "Vamos a enfocarnos en puro trabajo táctico, deportivo y correctivo. Le damos mucho énfasis a la pelota quieta, tanto ofensiva como defensiva, y a la organización del equipo. El orden defensivo para nosotros es innegociable", declaró el profesor Abadía acerca del microciclo en la página oficial de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH). A su vez, el también entrenador de la selección absoluta en la rama femenina adelantó que iba a incorporar a futbolistas de la mayor a los trabajos de preparación: “Voy a invitar jugadoras de la selección mayor para que sigan teniendo carga de trabajo, no pierdan capacidad física y continúen mejorando. Esa integración es parte de la estructura que estamos construyendo”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Expectativas para el Premundial

Con miras al futuro del fútbol femenino en Honduras, Mario Abadía manifestó que el principal objetivo que tendrá la Bicolor en el Premundial es seguir en crecimiento y definir una identidad de juego pensando en fortalecer a la H mayor. “Trabajamos mucho el orden, las transiciones defensa-ataque, la tenencia de balón y la finalización. Siempre les digo que cuando el árbitro pita, el fútbol ya te da un punto, y con orden hay que ir a buscar los otros dos. En estos torneos, un gol te clasifica o te deja fuera”, profundizó.

El calendario de la mini H

La mini H femenil arranca su camino a la Copa del Mundo de la categoría Sub-17 el 25 de enero ante la anfitriona Aruba. Posteriormente, se medirá el 27 ante San Vicente y las Granadinas, el 31 a Guayana y cerrará su participación el 2 de febrero ante la favorita Jamaica. Al igual que el año pasado, las seis selecciones ganadoras de cada grupo, más las dos mejores segundas, pasarán a partidos de eliminación directa para definir a las cuatro clasificadas al Mundial Sub-17 que nuevamente se disputará en Marruecos.

La agenda de la Bicolor