Rodrigo de Olivera: Razón por la que Motagua no lo ha presentado, ni ha jugado amistosos

Aunque en los últimos días el delantero uruguayo era nuevo jugador del Fútbol Club Motagua, el club capitalino aún no lo ha presentado de manera oficial, debido a un conflicto contractual con Olancho FC.

Tegucigalpa, Honduras. - El futuro de Rodrigo de Olivera, una de las grandes sensaciones del Apertura 2025, sigue generando expectativa en el fútbol hondureño.

Cabe mencionar que Olancho FC no quiere dejarlo ir de manera fácil, pero el futbolista ha pagado su cláusula de rescisión de contrato y es por ello que ya puede negociar con otro equipo y el club debe pagarle su finiquito, según expresan el futbolista y su agente, a pesar de la versión de Samuel García, presidente del club pampero.

Según alegan los Potros, el futbolista todavía tiene seis meses de contrato vigente con la institución y, además, existe una cláusula que le impediría jugar en otro club de la Liga Nacional de Honduras . Esta situación ha frenado el anuncio oficial por parte del Ciclón Azul y ha abierto el debate sobre si el jugador deberá cumplir el tiempo restante de su vínculo o si podrá cambiar de equipo de inmediato.

-- EL CASO YA ESTÁ EN MANOS DEL TNAF --

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Ante este escenario, Rodrigo de Olivera decidió escalar el caso al Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF). Diario DIEZ conoció que todo el papeleo ya fue presentado y tanto el jugador como su entorno se encuentran a la espera de la resolución, que podría definir su futuro de manera definitiva.

Desde el entorno del futbolista hay optimismo: consideran que el contrato respalda la postura del jugador y confían en que el fallo del TNAF será favorable, permitiéndole firmar libremente con Motagua. Mientras tanto, el uruguayo mantiene su postura firme y su deseo claro de vestir la camiseta del Ciclón Azul.

Más allá de eso, el 'killer' uruguayo se encuentra entrenando con el Ciclón Azul desde el lunes 12 de enero, sin embargo, no ha disputado los encuentros amistosos que han jugado en los últimos días, pero sí ha trabajado junto al grupo.

-- ACUERDO TOTAL CON MOTAGUA --

Lo cierto es que Rodrigo de Olivera ya tiene un acuerdo total con Motagua, tanto en lo deportivo como en lo contractual. El jugador ha dejado claro que su prioridad es el club azul profundo y que no contempla otras opciones en el extranjero, como Guatemala o Costa Rica, como se ha rumorado en redes sociales.

Incluso, en las últimas horas, Real España se habría contactado directamente con Olancho FC para fichar a De Olivera tras la salida de Gustavo Moura, pero el club le explicó cómo estaba la situación con el futbolista uruguayo. Ante esta oferta, la respuesta fue contundente: el jugador y su entorno comunicaron que todo está apalabrado con Motagua y que únicamente esperan la resolución del TNAF para proceder con la firma y la presentación oficial.

En el campamento del Ciclón Azul confían en que la resolución llegue este viernes 16, o a más tardar entre lunes y martes de la próxima semana. De darse un fallo favorable, Motagua avanzaría de inmediato con la firma del contrato y la presentación oficial de Rodrigo de Olivera como nuevo refuerzo para el Clausura 2026, bajo la dirección técnica de Javier López.