Fichajes Honduras: Olimpia y su decisión con Álvarez, Moya y Quioto regresarían, baja en Real España

Nuevas noticias surgen en el plantel del Olimpia, donde se podría dar otra sorpresiva baja, Real España es otro que pierde a uno de sus delanteros y Romell Quioto regresaría a Honduras

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 12:58
1 de 26
1 de 26

Nuevas noticias surgen en el plantel del Olimpia, donde se podría dar otra sorpresiva baja, Real España es otro que pierde a uno de sus delanteros y Romell Quioto regresaría a Honduras
2 de 26
2 de 26
3 de 26
3 de 26
4 de 26
4 de 26
5 de 26
5 de 26
6 de 26
6 de 26

Jacobo Velásquez, delantero propiedad de Motagua, fue presentado por el Tela FC de la Liga de Ascenso de Honduras.
7 de 26
7 de 26

Sergio Maldonado no es más jugador de los Lobos de la UPNFM, anunció el club capitalino.
8 de 26
8 de 26

Erick Martínez no sigue en la plantilla de los Lobos de la UPNFM para el torneo Clausura.
9 de 26
9 de 26

José García es nuevo fichaje de los Lobos UPNFM procedente del Olimpia como agente libre.
10 de 26
10 de 26

Tras su salida de Olancho FC, el entrenador Reynaldo "Chino" Tilguath aceptó negociaciones con Victoria, pero: "Sería irresponsable firmar si no están al día", lanzó.
11 de 26
11 de 26

Daniel Carter Bodden, delantero de Real España, llega en calidad de préstamo al Platense.
12 de 26
12 de 26

Alexander "Ficha" Aguilar llegó a un arreglo con la directiva y tiene el visto bueno del DT Raúl Cáceres para jugar en el torneo Clausura con Platense FC.
13 de 26
13 de 26

CD Choloma anunció la salida oficial del extremo izquierdo Bryan Félix, exjugador de Real España y Alajuelense.
14 de 26
14 de 26

El lateral izquierdo Milton Núñez también ha sido dado de baja del CD Choloma, quien busca salir del último puesto en torneo Clausura.
15 de 26
15 de 26

Jafeth Núñez se suma a la larga lista de bajas del CD Choloma de cara al torneo Clausura 2026.
16 de 26
16 de 26

CD Choloma también dio de baja al futbolista Yasser Santos de su plantilla.
17 de 26
17 de 26

Sorpresiva baja en el Real España luego de la salida del brasileño Gustavo Moura, quien fue anunciado por el Alianza de la primera división de El Salvador.
18 de 26
18 de 26

Carlos "Chuy" Pérez, quien tuvo un gran torneo Apertura con el Platense, pero que es propiedad del Honduras Progreso, jugará con Marathón y su vinculo es por 4 años.
19 de 26
19 de 26

Heber Núñez, mediocampista del Olimpia y cedido al Génesis PN, cambiaría de club y ficharía por Platense.
20 de 26
20 de 26

Moisés Rodríguez, jugador que estuvo a préstamo por el Olimpia en el Génesis PN, ahora su futuro sería en el Platense de Puerto Cortés.
21 de 26
21 de 26

Carlos "Mango" Sánchez no tiene seguro su continuidad con el Olimpia, se sumaría a las bajas de Solano, López, García, Montiel.
22 de 26
22 de 26

Erick "Yío" Puerto podría salir del Platense FC y su futuro sería fuera del fútbol hondureño ya que el Comunicaciones de Guatemala ha lanzado una tentadora oferta.

23 de 26
23 de 26

Brayan Moya fue dado de baja por el Real España antes de finalizar el torneo Apertura, ahora equipos como Marathón y Olancho FC están interesados en él.

24 de 26
24 de 26

El Olimpia rechazó la oferta lanzada por Alajuelense de Costa Rica por el volante Jorge Álvarez y todo indica que seguirá con los blancos para el Clausura.
25 de 26
25 de 26

Kervin Arriaga está tasado en 5.5 millones de euros por el Levante y el Génova de la Serie A italiana es el club que lleva ventaja en la negociación sobre Atalanta y otro club de la Premier League.
26 de 26
26 de 26

Romell Quioto no continuaría en el Al-Najmah de Arabia Saudita y es el Olimpia el principal interesado en ficharlo, sería el bombazo en el mercado de fichajes.
