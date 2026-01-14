Onán Rodríguez revela como se dio su fichaje con Olimpia: "Que te llame el club más ganador, te seduce"

Además, revela que en Real España pasaron cosas que no le gustaron y por eso tomó la decisión de no renovar: "Todos los días me llamaban del Real España y me tenían abrumado, entonces yo les dije; cuando tengan ofertas claras me hablan, entonces me pusieron las ofertas y lo pensé; le pedí dirección a Dios porque soy creyente y él fue el que me dio la guía y señales", reconoció en esta entrevista en exclusiva con Diario El Heraldo.

"Gracias a Dios nos abrió esta puerta de bendición y ahora solo queda disfrutar de ser parte de uno de los equipos más ganadores de Honduras", dice Rodríguez, quien revela que es difícil decirno no al campeón, al más grande de Centroamérica.

Puerto Cortés, Honduras .- Una sonrisa eterna en su rostros reflejaba su alegría. Hacía algunos minutos había cerrado su fichaje con el Olimpia; es el portero Onán Rodríguez, está contento de comenzar a vivir una nueva experiencia, ahora defendiendo la camisa del Rey de Copas, del equipo más ganador de Centroamérica: el Olimpia.

¿Por qué salis del Real España? Siento que para buscar nuevos retos, exigirme como profesional, como persona. Siempre he sido de retos, desde que estoy en el deporte soy así, buscar nuevos aires y se dio la bendición, primero lo consulté con Dios y mi familia y Dios me respaldó, simplemente habían ciertas cosas a lo interno que no me hacían sentir cómodo. Yo simplemente di un paso al costado y dije, no más; prefiero mi paz mental, sentirme bien conmigo mismo con lo que hago que es el fútbol y por eso tomé la decisión junto a mi familia.

¿Cuando se confirma que no seguirás en Real España, qué pasó? A veces el aficionado, las personas hacen caso omiso a eso que uno se va por ciertos factores, pero fue una de las decisiones más difíciles en mi carrera, decirle adiós al Real España y decidir ya no seguir fue duro. No te mentiré, allí están mis hermanos de testigo y decía; miremos que se puede hacer para seguir, esto por el cariño que le tengo a la institución en primer lugar y siempre la exclusividad la llevaba el equipo. No se dio por cosas de Dios que no quiso, pero no, se pasó, la pasé un poco mal pero le doy vuelta a la página.

¿Te conmueves? Siempre lo dije en todas las entrevistas, soy Platense porque soy de aquí de Puerto Cortés y lo sigo desde niño que era mi anhelo vestir los colores del Tiburón, pero ver el proceso, vivir los colores como jugador del Real España, se metió en la sangre, hay un sentimiento enorme por el equipo, siempre estaré agradecido con ellos. Les tengo bastante cariño.

¿Qué significa Real España, el equipo en el que te formaste como jugador? Es muy difícil, Real España representa muchas cosas bonitas, siento yo que mientras estuve en el equipo fue mi hogar. La afición, mis compañeros y todo eran parte de mí. Yo hice parte del proceso formativo en Platense pero en Real España llegué desde Liga Mayor hasta primera y todo lo que costó, hasta llegar y debutar en Primera División es una alegría. Real España significa mucho, lo llevaré en mi corazón porque significa mucho.

¿Sientes que como profesional, Real España ya no te daba más?

Sí, tenía mucho camino por recorrer, yo quería quedar campeón con el club, somos de la casa y darle esa alegría a la gente, pero hubo ciertas cosas que a lo interno no me gustaron, mejor preferí dar un paso al costado. Es difícil estar en un lugar donde no te sientes a gusto, entonces mejor decidí eso por el bien de mi familia y el bien del club.

Muchos aficionados se enojaron contigo, te llaman "Pistero", a veces sin saber las cosas...

Sí, desde que se dio la noticia de que me despedí del equipo, me llegaron más comentarios malos que buenos, pero es parte del fútbol, siento yo que si hubiese hecho las cosas malas no estaría en este escenario, pero sí ha sido difícil asimilar tantas cosas. De cierta forma hay cosas que te tocan, es muy difícil para uno como jugador porque la afición no sabe a veces muchas cosas que pasan y aquí... (risas), con la mano en el corazón como dice mi abuela, no nos fuimos por dinero sino por el bien personal, mental y porque mi familia estuviera bien.

¿Qué pensaste cuando te buscó Olimpia, difícil decirle que no?

No, siento que el 99.9% de los jugadores, que te llame el club más grande de Honduras, el más ganador, te impacta, te seduce, entonces fue muy lindo saber que Olimpia te puso los ojos y es porque estás haciendo algo bien. Todo lo que hice en la cancha bien es porque las puertas me las abrió Dios, más que nada, feliz, agradecido por este nuevo equipo, nuevo reto y nuevo camino.

Sabes que llegas a un equipo donde lo que se pide torneo tras torneo es título... ¿Cómo lo ves?

Sé que Olimpia representa ganar, ganar y ganar y vamos a trabajar por eso, vamos a trabajar el doble para poder competir al máximo nivel para sentir orgulloso a Dios y a mi familia, no los voy a decepcionar y llevo esa responsabilidad encima de mí.

¿Sientes temor de ir a ser banca de Edrick Menjívar, pues es el titular en el marco?

No te voy a mentir hermano, en cualquier equipo que fuera iba a competir, a pelear un puesto, ningún equipo te garantiza titularidad, pero en Real España tuve a uno de los mejores profesores que es Buba López, y ahora voy a tener a otro de los mejores porteros de Honduras, voy a disfrutar del momento, voy a disfrutar de tenerlo como compañero, lo tuve de compañero en la Selección Nacional. Sé que aprenderé mucho de él, estoy en la edad de aprender al máximo y más que aprender, competir, para que al final los dos estemos bien y el que decida el profe, dar el máximo y no relajarnos.

Por Olimpia pasaron muchos porteros en los últimos años: José Mendoza, Rafa Zúniga, Alex Güity, Salazar, que se les complicó y tuvieron que salir. ¿Qué harás de diferente para pelear por ese puesto

Trabajar, ser leal como buen compañero que siento que son las claves. Yo no soy de palabras pero lo voy a demostrar partido a partido, entreno a entreno. La afición se dará cuenta que no voy a pasear, no seré uno más de la lista, voy a competir, a pelear por un puesto y tratar de hacer lo mejor posible, ayudar al equipo. Más que todo voy a aprender de Edrick Menjívar.

¿Ya te escribió algún compañero del Olimpia?

Todavía no (risas), ya pronto me escribirán.

¿Cuánto has crecido desde tu debut hasta hoy que vas al Olimpia

Mucho, tanto en lo futbolístico como en persona he crecido mucho, he alcanzado un nivel de madurez y eso te lo da el trabajo, los sacrificios que has dejado en el camino. Siento que eso me ha vuelto una persona con carácter y personalidad.

Se dice que la posición de portero es la más difícil porque un error siempre termina en gol...

Así es, siempre es la más ingrata del fútbol. Partí desde el momento que te vestís diferente a tus compañeros, vos haces una tapada y bien, pero cometés un error al minuto 90 o cualquier otro, te van a recordar por ese error y no por las tapadas que has hecho bien. No me vas a dejar mentir, ustedes dicen perdió el equipo 4-0 porque el portero no anduvo en su día.

¿Crees que te acerque más a la Selección de Honduras al estar en la capital?

No sé hermano, no te puedo decir que porque voy al Olimpia estaré en la Selección. Eso te lo dará el trabajo, vos has seguido mi carrera, no era titular en Real España y aún así me colé en un par de microciclos en la Selección, siento que ha sido la bendición de Dios y mi trabajo de aprovechar cada trabajo.

Viene un nuevo proceso mundialista y van saliendo muchos buenos porteros... ¿Cuál es tu prioridad?

Claro, estar en la Selección es el objetivo de cada jugador hondureño y voy a trabajar por esa meta, es mi sueño y sé que lo voy a lograr para quedarme en un puesto en el equipo.

¿Quién es tu portero espejo en el que te miras?

Nacional y porque lo tuve de compañero es Buba López porque es gran profesional y en el ámbito internacional es Keylor Navas, por su sacrificio y entrega y por todos los procesos que pasó. Es un portero que siempre puso la fe en Dios y quiero seguir ese ejemplo.

¿Miras videos de ellos?

Claro, de Keylor Navas. De Buba no tanto en videos porque lo tenía de compañero porque llegué con 17 años y ver en el Excélsior jugar a Donis Escober, Buba, Edrick... ya después tener de compañero a uno de los mejores porteros del país como Buba y que te llame, hermano, compañero, es lo mejor que te puede pasar, es algo muy bonito.

Dame el ranking de los mejores cinco porteros de Honduras para Onán Rodríguez..

El primero y siento que toda la gente estará a favor mío, es Noel Valladares, de los mejores que ha tenido Honduras, luego Donis Escober, de los que pude ver jugar; Luis Buba López, Edrick Menjívar y Harold Fonseca.

¿Qué mensaje le mandas a la afición de Real España, que te vas y la del Olimpia?

Aurinegros: agradecerles de corazón por cada aplauso, por cada alegría, cada palabra de aliento que me han dado. Sé que nuestra historia acabó pronto y muchos no están felices pero les mando fuerte abrazos y les deseo éxitos, que Dios los bendiga. A los olimpistas, pues a trabajar, bendecido por estar en este club, a trabajar para hacer más grande esta historia de este gigante de Centroamérica para quedar campeones.