Mathías Vázquez viajó a Cincinnati: "Espero ganarme un puesto en el primer equipo"

Comayagua, Honduras.- A sus 19 años el joven delantero Mathías Vázquez se marchó de Honduras con la ilusión de convertirse en un referente y luego de destacar con Motagua ahora defenderá los colores del FC Cincinnati de la MLS.

El hijo del entrenador argentino Diego Vázquez reveló detalles de su viaje a Estados Unidos y Diario El Heraldo lo entrevistó previo a tomar el avión en el aeropuerto de Palmerola.

Mathías Vázquez está más que feliz producto del año que vivió en 2025, desde su debut a tener un puesto en Motagua siendo dirigido por su padre y luego por el español Javier López.

-- Entrevista --

Primera experiencia como legionario. "Me parece una oportunidad bonita, agradecido con Motagua y Cincinnati, a aprovechar".

El interés del club de la MLS. "Siempre mostró interés y todo fue muy rápido, pasé de reservas a Motagua y a primera".

A menos de un año del debut. "La edad solo es un número, las oportunidades las pude aprovechar y ahora a tener una experiencia más, espero mejorar muchísimo".

Filial o primer equipo. "Al principio en la MLS Next Pro y espero ganarme un puesto para el primer equipo".

Una competencia importante para tu formación. "Me parece un buen propósito, a pesar de ser una filial me ayudará muchísimo para desarrollarme".

El acercamiento fue en la Liga de Campeones. "Yo me acuerdo en ese partido que entré de cambio, no me lo hubiese creído este momento y espero no sea el último. Mi padre dirigía, me metió".

Las palabras de tu padre. "Que aproveche la oportunidad, que le saque todo el jugo en este año que estaré de préstamo".

De recogebalones a legionario. "(Risas) Eso me ha ayudado mucho de estar en contacto con el fútbol de primero, que a mi edad tenga estas experiencias".

Siendo hijo de Diego muchas críticas al ponerte a jugar. "Eso siempre va a estar, desde que me propuse ser jugador y depende de mí, eso es lo que importa".

Listo para el proceso de Selección. "Claro, paso a paso, primero debo debutar y ganármelo a pulso, para 2030 vamos a estar más maduro".

Referentes en la Selección. "Siempre Rubilio, lo vi jugar en Copa Oro con mi papá, dio un pase de gol a Elis, le tengo mucho cariño".

Otros delanteros. "Mira que siempre Rubilio ha sido el referente".

El tema de estudio en la Universidad. "Me gradué de secundario en junio, fue difícil estar así en la Inter, que me dio la oportunidad. A la Universidad estoy pensando si estudio o no".

Rechazaste estudiar en Estados Unidos por ser futbolista. "Jugar en la U en USA no está mal, pero yo quiero ser profesional y vivir de esto lo más que pueda".

Mathías dentro de un año. "Espero dar lo mejor de mí, si Cincinnati me quiere comprar y Motagua me quiere vender, que sea lo mejor".