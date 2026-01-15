Romell Quioto dejaría Al Najma de Arabia Saudita y este sería su destino

San Pedro Sula, Honduras.- Romell Quioto tendría las horas contadas en el Al Najma de la primera división de Arabia Saudita, debido a la falta de participación que ha tenido en el equipo. El delantero hondureño atraviesa un momento complicado en el club árabe, donde no ha logrado consolidarse y su futuro inmediato luce lejos de esa institución. El regreso de Quioto al Olimpia no es una opción real en este momento. El atacante, que cuenta con una amplia trayectoria como legionario, prioriza mantenerse en el extranjero y actualmente analiza otras alternativas fuera del fútbol hondureño.

En lo deportivo, el “Romántico” se encuentra marginado del once titular, aunque este viernes podría tener minutos cuando Al Najma enfrente al Al Fateh, en partido programado a las 7:40 de la mañana, hora de Honduras. Quioto arrancará el encuentro en el banquillo de suplentes, con la posibilidad de ingresar dependiendo del desarrollo del compromiso. A pesar del complicado panorama, el delantero mantiene contrato vigente con Al Najma hasta el final de la temporada 2026. No obstante, desde su entorno se maneja que ya existen al menos dos ofertas concretas para que continúe su carrera en el extranjero, lo que refuerza la idea de una salida anticipada del club saudí.