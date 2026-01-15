De Luis Miguel a Erik Rubín, los amores en la vida de Andrea Legarreta

La actriz y presentadora de televisión mexicana de 54 años, Andrea Legarreta ha anunciado que inició una relación con Luis Carlos Origel, tras casi tres años divorciada.
“No me animaba, no pensaba en eso. Tuve una época de mucha tristeza, pero de pronto la vida te sorprende. Estoy bien, feliz e ilusionada”, dijo la conductora del programa Hoy, sobre su romance.
Con el cantante Erik Rubín, ex integrante de Timbiriche estuvo casada más de 20 años y con quien procreó a sus dos hijas, Mía y Nina.
La pareja anunció su separación hace casi tres años tras varios rumores en los que se habló incluso de infidelidad. Actualmente tienen una relación cordial de respeto.
A mediados de 2018, Andrea Legarereta fue relacionada con el actor Carlos Ferro con quien trabajaba en un programa televisivo, sin embargo la actriz y conductora lo desmintió.
Entre el actor y Andrea había mucha química según el público. Y los rumores crecieron cuando ella dijo en broma en el programa que “Carlitos Ferro era su novio” , sin embargo para tristeza de los fans, era solo amistad.
Nunca se confirmó que hubiera un romance entre Andrea y el cantante Luis Miguel, sin embargo surgieron rumores porque varios medios los captaron juntos en varias oportunidades.
Algunos medios como El Comercio de Perú llamaron esta la relación más misteriosa de Andrea, y una de las más intensas. El noviazgo de 7 años el actor Eduardo, quien desapareció del medio artístico.
“Es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años y se lo he dicho muchas veces: he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida”, dijo sobre su novio Luis Carlos Origel.
Es una gran persona, súper educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia. Por eso somos tan amigos”, dijo a medios mexicanos sobre Luis Carlos.
En febrero de 2023, Andrea Legarreta anunció su separación del cantante Erik Rubín, con quien estuvo casada durante más de dos décadas y es el padre de sus hijas Mía y Nina.
Las versiones de algunos medios mexicanos sobre la relación entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel empezaron en octubre de 2025.