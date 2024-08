Canciller Enrique Reina espera que TLC con China sea mejor que otros tratados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El canciller Eduardo Enrique Reina mencionó que buscarán las mejores condiciones para Honduras en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se está negociando con China.

Recientemente, el ministro de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato, dijo que no están viendo condiciones favorables para Honduras porque China pide condiciones arancelarias que no pueden ser aceptadas.

“Es parte de la negociación, la cual sigue abierta. En este caso cada país busca lograr los mayores beneficios y nosotros buscamos los mejores beneficios para Honduras y proteger al país para evitar lo que ha pasado en otros TLC”, dijo el canciller.

Reina agregó que “seguiremos buscando proteger los intereses del Estado de Honduras y llegar a un buen acuerdo”.

Honduras y China tienen pendiente una última ronda de negociación donde se abordará el capítulo 23 que tiene que ver con mercancías y servicios.

En esta ronda se incluirá el tema de las cuotas y volúmenes para exportar, así como los aranceles y desgravaciones.

“Desde la primera reunión se planteó que se tenían que reconocer las asimetrías, vamos a seguir discutiendo ya que tenemos diversas posiciones. Estamos hablando de lo que le podemos vender a China, aranceles que se van a cobrar en ambas vías y cuánto puede entrar libremente a Honduras. China nos ha estado vendiendo más de 2,500 millones de dólares y hemos crecido en el primer trimestre, en este año llegamos a venderles unos 40 millones de dólares producto de exportaciones de café”, apuntó Fredis Cerrato, titular de Desarrollo Económico.

El mismo funcionario reconoció que, hasta el momento, las condiciones en el TLC no son las mejores para Honduras.

“Cuando China acepta algo nos dice que busca algo a cambio, sentimos hasta este momento que no está clara la asimetría y no estamos logrando los beneficios que buscamos lograr. Esperamos que nos den ventajas competitivas ya que no son negociadores flexibles, son bastante duros y debemos tener paciencia”, cerró.

De momento, la séptima y última ronda de negociación del TLC con China no ha sido programada, reconoció a EL HERALDO el ministro Fredis Cerrato.