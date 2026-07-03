¿Será Jürgen Klopp el reemplazante de Nagelsmann en el banquillo de Alemania?

Dallas, Estados Unidos.- Las oficinas de la Federación Alemana de Fútbol recibieron la renuncia de Julian Nagelsmann tras caer eliminados antes Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 y en su comunicado de despedida, se dio a conocer el nombre que están pensando para sustituirlo: Jürgen Klopp.

¿Qué dice el comunicado de la Federación Alemana de Fútbol?

En primera instancia, agradecieron el trabajo realizado por Nagelsmann: "La Federación Alemana de Fútbol (DFB) desea expresar su más sincero agradecimiento a Julian Nagelsmann por el trabajo realizado desde septiembre de 2023". "Ha demostrado un alto nivel de compromiso y una ambición excepcional. Julian Nagelsmann es, además, una persona sumamente concienzuda y sincera a quien todos tenemos en alta estima".

"Junto al seleccionador Julian Nagelsmann, sus dos ayudantes, Benjamin Glück y Benjamin Hübner, también dejarán sus cargos. La DFB les agradece sinceramente su dedicación".

¡Alemania no pierde tiempo!