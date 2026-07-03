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¿Será Jürgen Klopp el reemplazante de Nagelsmann en el banquillo de Alemania?

Tras la eliminación temprana de Alemania en el Mundial 2026, los cuatro veces campeones del mundo se olvidan de Nagelsmann y piensan en Klopp como su recambio

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 15:08
¿Será Jürgen Klopp el reemplazante de Nagelsmann en el banquillo de Alemania?

Klopp dejó al Liverpool en la temporada 2023-24 para ocupar un puesto en la Corporación Red-Bull.

Foto: EFE.

Dallas, Estados Unidos.- Las oficinas de la Federación Alemana de Fútbol recibieron la renuncia de Julian Nagelsmann tras caer eliminados antes Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 y en su comunicado de despedida, se dio a conocer el nombre que están pensando para sustituirlo: Jürgen Klopp.

¿Qué dice el comunicado de la Federación Alemana de Fútbol?

En primera instancia, agradecieron el trabajo realizado por Nagelsmann: "La Federación Alemana de Fútbol (DFB) desea expresar su más sincero agradecimiento a Julian Nagelsmann por el trabajo realizado desde septiembre de 2023".

"Ha demostrado un alto nivel de compromiso y una ambición excepcional. Julian Nagelsmann es, además, una persona sumamente concienzuda y sincera a quien todos tenemos en alta estima".

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"Junto al seleccionador Julian Nagelsmann, sus dos ayudantes, Benjamin Glück y Benjamin Hübner, también dejarán sus cargos. La DFB les agradece sinceramente su dedicación".

¡Alemania no pierde tiempo!

En la parte final del escrito, se detalla que: "En lo que respecta al nombramiento de un sucesor, la directiva de la DFB entablará conversaciones con Jürgen Klopp, quien ya ha manifestado su disposición general a asumir el cargo".

Un mensaje que sorprendió a los amantes del fútbol, ya que Klopp, después de dejar Liverpool hace poco más de dos años, había rechazado ofertas importantes de equipos como Real Madrid y la razón principal de dichas negativas parece estar vinculada con su deseo de entrenar a la selección de su país y regresarla al lugar que pertenece.

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Redacción web
Mario Ramírez

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