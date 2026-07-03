  1. Inicio
  2. · Deportes

Nagelsmann, octavo seleccionador que deja el cargo tras malos resultados en Mundial 2026

La relación la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo nada más comenzar el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia, el 15 de junio

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 08:36
Nagelsmann, octavo seleccionador que deja el cargo tras malos resultados en Mundial 2026

También dejaron sus cargos Marcelo Bielsa (Uruguay), Ronald Koeman (Países Bajos), Sebastián Beccacece (Ecuador), Steve Clarke (Escocia), Miroslav Koubek (República Checa), Hong Myung-bo (Corea del Sur) y Sabri Lamouchi (Túnez).

 Foto: EFE.

Dallas, Estados Unidos.- El alemán Julian Nagelsmann, que hoy presentó su renuncia al frente de la selección germana, es el octavo seleccionador que deja el cargo como consecuencia de los resultados obtenidos por su equipo en el Mundial 2026.

La relación la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo nada más comenzar el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia, el 15 de junio.

El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador uruguayo, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.

Bronca de Cristiano al salir, VAR protagonista y milagro de Portugal ante Croacia

El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, el neerlandés Ronald Koeman y el alemán Julian Nagelsmann, lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final.

La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente:
Sabri Lamouchi (Túnez)
Steve Clarke (Escocia)
Miroslav Koubek (República Checa)
Hong Myung-bo (Corea del Sur)
Marcelo Bielsa (Uruguay)
Sebastián Beccacece (Ecuador)
Ronald Koeman (Países Bajos)
Julian Nagelsmann (Alemania).

México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias