México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo

México metido en tremendo problema tras eliminar a Ecuador del Mundial 2026. Se abre investigación por este grave problema.
La eliminación de Ecuador a manos de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó consecuencias tanto dentro como fuera del terreno de juego.
El equipo dirigido por Sebastián Beccacece cayó en un compromiso decisivo y puso fin a su participación en la Copa del Mundo.
Sin embargo, el resultado deportivo no fue el único tema que generó repercusión tras el encuentro disputado en el Estadio Azteca.
Diversos medios de comunicación mexicanos y ecuatorianos también informaron sobre incidentes ocurridos en las gradas durante el desarrollo del partido.
De acuerdo con esos reportes, una parte de la afición habría entonado el conocido grito discriminatorio de "ehhh put...", prohibido por la FIFA.
Las publicaciones señalan que ese cántico se escuchó en diferentes pasajes del compromiso.
Asimismo, indican que los gritos fueron más notorios cuando los futbolistas ecuatorianos salieron al calentamiento previo al inicio del encuentro.
El arquero Hernán Galíndez también habría sido blanco de esos cánticos cada vez que intervenía con el balón durante el partido.
Estos hechos vuelven a poner bajo la lupa el comportamiento de algunos aficionados en competencias organizadas por la FIFA.
El máximo organismo del fútbol mantiene normas estrictas para sancionar cualquier manifestación de carácter discriminatorio en los estadios.
En ese sentido, el Artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA contempla castigos por actos racistas, xenófobos, homofóbicos y otras expresiones discriminatorias provenientes de las tribunas.
Entre las posibles sanciones figuran multas económicas que pueden alcanzar los 200 mil dólares.
Además, el reglamento también permite imponer restricciones de aforo para futuros compromisos oficiales cuando la gravedad del caso lo amerite.
Si la FIFA abre un expediente y determina responsabilidades, México podría afrontar una reducción de público para su duelo de octavos de final frente a Inglaterra.
Por ahora, el organismo rector del fútbol mundial no ha emitido una resolución oficial y se mantiene la expectativa sobre una posible investigación disciplinaria.