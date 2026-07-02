  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo

Estos hechos vuelven a poner bajo la lupa el comportamiento de algunos aficionados en competencias organizadas por la FIFA

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 17:28
México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo
1 de 16

México metido en tremendo problema tras eliminar a Ecuador del Mundial 2026. Se abre investigación por este grave problema.

 Fotos: EFE.
México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo
2 de 16

La eliminación de Ecuador a manos de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó consecuencias tanto dentro como fuera del terreno de juego.
México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo
3 de 16

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece cayó en un compromiso decisivo y puso fin a su participación en la Copa del Mundo.
México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo
4 de 16

Sin embargo, el resultado deportivo no fue el único tema que generó repercusión tras el encuentro disputado en el Estadio Azteca.
México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo
5 de 16

Diversos medios de comunicación mexicanos y ecuatorianos también informaron sobre incidentes ocurridos en las gradas durante el desarrollo del partido.
México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo
6 de 16

De acuerdo con esos reportes, una parte de la afición habría entonado el conocido grito discriminatorio de "ehhh put...", prohibido por la FIFA.
México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo
7 de 16

Las publicaciones señalan que ese cántico se escuchó en diferentes pasajes del compromiso.
México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo
8 de 16

Asimismo, indican que los gritos fueron más notorios cuando los futbolistas ecuatorianos salieron al calentamiento previo al inicio del encuentro.
México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo
9 de 16

El arquero Hernán Galíndez también habría sido blanco de esos cánticos cada vez que intervenía con el balón durante el partido.
México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo
10 de 16

Estos hechos vuelven a poner bajo la lupa el comportamiento de algunos aficionados en competencias organizadas por la FIFA.
México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo
11 de 16

El máximo organismo del fútbol mantiene normas estrictas para sancionar cualquier manifestación de carácter discriminatorio en los estadios.
México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo
12 de 16

En ese sentido, el Artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA contempla castigos por actos racistas, xenófobos, homofóbicos y otras expresiones discriminatorias provenientes de las tribunas.
México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo
13 de 16

Entre las posibles sanciones figuran multas económicas que pueden alcanzar los 200 mil dólares.
México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo
14 de 16

Además, el reglamento también permite imponer restricciones de aforo para futuros compromisos oficiales cuando la gravedad del caso lo amerite.
México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo
15 de 16

Si la FIFA abre un expediente y determina responsabilidades, México podría afrontar una reducción de público para su duelo de octavos de final frente a Inglaterra.
México en grave problema en el Mundial 2026: El castigo que le pondría la FIFA por insólito motivo
16 de 16

Por ahora, el organismo rector del fútbol mundial no ha emitido una resolución oficial y se mantiene la expectativa sobre una posible investigación disciplinaria.
Cargar más fotos