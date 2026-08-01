Nirmal Purja, famoso montañista entre víctimas fatales de avalancha en Pakistán

Islamabad, Pakistán.- El montañista nepalí Nirmal Purja, reconocido por haber escalado los 14 picos más altos del mundo en poco más de seis meses, falleció después de que una avalancha alcanzara a su expedición en la montaña Broad Peak (8.047 metros), en el norte de Pakistán, según informó su empresa, Elite Exped, el sábado. "Hoy, con profunda tristeza y un inmenso dolor, confirmamos que Nirmal 'Nimsdai' Purja ha perdido trágicamente la vida a raíz de la avalancha ocurrida en el Broad Peak. También hemos recibido la confirmación de que, lamentablemente, otros miembros de la expedición tampoco han sobrevivido", indicó la compañía de aventura en Instagram. Purja lideraba una expedición de diez personas cuando ocurrió el incidente el jueves, desatando una operación de búsqueda y rescate.

El presidente del Club Alpino de Pakistán (ACP), el general de división Irfan Arshad, dijo a EFE que, aunque las probabilidades de supervivencia son escasas, no puede confirmar la muerte de Purja hasta encontrar su cuerpo. "Los equipos de rescate en tierra aún no han llegado al punto donde, con la ayuda de drones, habían avistado ropa de colores. Una vez que lleguen y localicen más cadáveres, se enviarán helicópteros para recuperarlos", declaró Arshad. El viernes, los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de dos alpinistas y la pierna de un tercero. Los dos hallados fueron identificados como Nadhira Al Harthy, de Omán, y Pur Bahadur Gurung, de Nepal. "Estamos realizando la prueba de ADN de la parte que se encontró ayer", aseguró Arshad. Purja ganó reconocimiento mundial al escalar las 14 montañas del mundo de más de 8.000 metros en poco más de seis meses en 2019, una hazaña que fue plasmada en el documental 'Los 14 ochomiles'.