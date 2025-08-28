Natalia Nagovitsyna, atrapada en la cumbre del Pico Pobeda, ¿por qué no la rescatarán?

Natalia Nagovitsyna, una experimentada montañista rusa de 47 años que quedó atrapada en la cumbre del Pico Pobeda, en Kirguistán, a más de 7,200 metros de altura. ¿Por qué las autoridades cancelaron su rescate? A continuación los detalles de esta trágica historia.
El pasado 12 de agosto, Nagovitsyna intentó bajar de la montaña, pero sufrió una fractura en su pierna durante su descenso, quedando inmovilizada en condiciones climáticas extremas.
Su compañero de expedición logró brindarle primeros auxilios antes de bajar a buscar ayuda. Sin embargo, el clima adverso complicó la misión, y en los días siguientes se intensificaron los esfuerzos por salvarla.
El 13 de agosto, dos montañeros extranjeros, un italiano y un alemán, lograron localizarla en la cima. Aunque no pudieron evacuarla, le dejaron suministros básicos, incluyendo una tienda de campaña, comida y gas, que le permitieron resistir en ese entorno hostil.
Desafortunadamente, el 15 de agosto, medios rusos reportaron la muerte probable del montañero italiano, víctima de un edema cerebral y síntomas de congelación durante su descenso.
Las autoridades kirguisas desplegaron helicópteros militares en un intento de salvarla. El 16 de agosto, una aeronave logró acercarse, pero las malas condiciones climáticas forzaron un aterrizaje forzoso a 4,600 metros, dejando heridos a varios miembros de la tripulación y suspendiendo las operaciones.
Desde entonces, los esfuerzos continuaron con la esperanza de que mejorara el clima. Sin embargo, la fuerte nevada y la nula visibilidad impidieron cualquier reanudación de la búsqueda.
El Pico Pobeda, también conocido como Jengish Chokuso o Pico de la Victoria, es considerado una de las montañas más peligrosas del mundo. Es la segunda cumbre más alta de la antigua Unión Soviética y forma parte de las cinco montañas que deben escalarse para obtener la distinción de Leopardo de las Nieves.
Durante días, las esperanzas se mantuvieron con la esperanza de un rescate exitoso.
Sin embargo, el 27 de agosto, las autoridades anunciaron la finalización de la búsqueda, tras que un dron militar no detectara movimientos en la carpa donde había sido vista por última vez.
Con la incertidumbre aún presente, Nagovitsyna fue declarada oficialmente desaparecida.
La noticia ha causado consternación a nivel mundial, pues su familia y sus seguidores mantenían la esperanza de que pudieran rescatar su cuerpo de la peligrosa montaña.