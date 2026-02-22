Recuperan los cuerpos de los nueve esquiadores muertos en la avalancha en California

Los Ángeles, Estados Unidos.-Los cuerpos de los nueve esquiadores que murieron en una avalancha el martes pasado en el norte de California fueron recuperados este sábado, después de que las condiciones climáticas permitieron el acceso de los equipos de rescate, informaron las autoridades del condado de Nevada.

Ocho de los esquiadores fallecidos habían sido encontrados el miércoles, pero una persona permanecía desaparecida; los rescatistas encontraron su cuerpo este sábado, que también fue sacado de la montaña.

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedaron atrapadas por un bloque de nieve del tamaño de un campo de fútbol que se deslizó de una montaña, el martes pasado.

Seis mujeres, amigas cercanas y esquiadoras experimentadas, junto con tres guías profesionales se encuentran entre las víctimas mortales. Otras seis personas que participaban en una travesía de tres días sobrevivieron a la avalancha, la más mortífera en Estados Unidos