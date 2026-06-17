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Siete policías murieron en fatal accidente en El Rodeo, Comayagua

El comisionado Mayes confirmó que hasta las 5:30 de la tarde se habían contabilizado siete cadáveres de agentes policiales

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 19:04
Siete policías murieron en fatal accidente en El Rodeo, Comayagua

El incidente se registró en el kilómetro 50 de la carretera al norte del país.

 Foto: Cortesía

Comayagua, Honduras.-Suman un total de siete policías muertos en fatal accidente registrado la tarde de este miércoles 17 de junio en la cuesta de El Rodeo, Comayagua, en la zona central de Honduras.

El portavoz de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, confirmó que hasta las 5:30 de la tarde se habían contabilizado siete cadáveres de agentes policiales.

Además, se conoció que al menos una docena de efectivos fue trasladada hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) donde reciben atención médica.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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