Siete policías murieron en fatal accidente en El Rodeo, Comayagua

Comayagua, Honduras.-Suman un total de siete policías muertos en fatal accidente registrado la tarde de este miércoles 17 de junio en la cuesta de El Rodeo, Comayagua, en la zona central de Honduras.

El portavoz de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, confirmó que hasta las 5:30 de la tarde se habían contabilizado siete cadáveres de agentes policiales.

Además, se conoció que al menos una docena de efectivos fue trasladada hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) donde reciben atención médica.

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