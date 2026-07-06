En bolsas negras dejan cadáver de un hombre en carretera entre El Progreso y San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- Envuelto en una bolsa de plástico negras, fue dejado el cadáver de un hombre, en plena vía pública, en un sector de la ciudad de La Lima, en el departamento de Cortés.

El hallazgo del cadáver se registró a eso de las 7:30 de la mañana, de este lunes -6 de julio-, en la carretera que comunica la ciudad de El Progreso con la ciudad de San Pedro Sula, a la altura de la colonia Reyes Caballero, de La Lima.

El cuerpo estaba a la orilla de la carretera, justo a un metro de la vía pavimentada, y fue dejado unos minutos antes de que la Policía Nacional (PN), fuera notificada del hecho criminal.