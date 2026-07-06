En bolsas negras dejan cadáver de un hombre en carretera entre El Progreso y San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- Envuelto en una bolsa de plástico negras, fue dejado el cadáver de un hombre, en plena vía pública, en un sector de la ciudad de La Lima, en el departamento de Cortés.
El hallazgo del cadáver se registró a eso de las 7:30 de la mañana, de este lunes -6 de julio-, en la carretera que comunica la ciudad de El Progreso con la ciudad de San Pedro Sula, a la altura de la colonia Reyes Caballero, de La Lima.
El cuerpo estaba a la orilla de la carretera, justo a un metro de la vía pavimentada, y fue dejado unos minutos antes de que la Policía Nacional (PN), fuera notificada del hecho criminal.
El comisario de Policía, Estrada Carías, jefe de la zona en mención, manifestó que "estas personas (los victimarios), aprovechando de que teníamos la mayoría de nuestro personal involucrado en una movilización de los taxistas, aprovecharon para venir a arrojar este cuerpo aquí".
Características del fallecido
Personal de Medicina Forense, acreditado en San Pedro Sula, realizó el levantamiento de ley del cuerpo, para posteriormente trasladarlo hasta la morgue del Ministerio Público (MP), en la ciudad industrial.
La víctima es un joven de tez blanca, de contextura delgada, sin tatuajes en su cuerpo, y tiene pernos inmovilizadores de huesos y una cicatriz de operación en una de sus piernas.
Además, vestía un pantalón color negro, no llevaba puestos sus zapatos, sin camisa, el pelo pintado con detalles en amarillo, y no portaba documentos personales que lo identificaran; por tal motivo fue ingresado a la morgue Sampedrana, en calidad de desconocido.