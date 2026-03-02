"Por robar motos" matan a joven y le dejan rótulo en La Lima, Cortés

Cortés, Honduras.- La mañana de este lunes -02 de marzo- fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven en la colonia Jerusalén de La Lima, departamento de Cortés.

Información preliminar indica que el joven había desaparecido aproximadamente 24 horas antes del hallazgo. Su cuerpo fue encontrado en una zacatera.

La víctima fue identificada por las autoridades como Luis Fernando Gutiérrez, de 19 años de edad.