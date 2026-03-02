"Por robar motos" matan a joven y le dejan rótulo en La Lima, Cortés

Cortés, Honduras.- La mañana de este lunes -02 de marzo- fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven en la colonia Jerusalén de La Lima, departamento de Cortés.
Información preliminar indica que el joven había desaparecido aproximadamente 24 horas antes del hallazgo. Su cuerpo fue encontrado en una zacatera.
La víctima fue identificada por las autoridades como Luis Fernando Gutiérrez, de 19 años de edad.
Junto al cadáver, los responsables dejaron un letrero que decía “Por robar motos”. De manera preliminar se informó que el joven trabajaba en una empresa de fabricación de estufas en la zona.
Este crimen se suma al de otro joven registrado en la calle que conduce al sector de El Cimarrón, al sur de la capital.
El hallazgo se reportó por personas que transitaban por el lugar, quienes dieron aviso sobre un cuerpo metido dentro de una bolsa plástica.
Se trata de Cristopher Alejandro Cerrato Ochoa, de 18 años de edad, cuyo cuerpo estaba tirado en la orilla de la calle en medio de una zacatera y estaba atado de pies y manos con señales de tortura.