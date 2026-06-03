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Secretaría Finanzas dispone de L34,227.5 millones en Tesorería General

De 444,335.8 millones de lempiras es el presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2026, del que se espera una ejecución de alrededor de 90%

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 00:00
Secretaría Finanzas dispone de L34,227.5 millones en Tesorería General

Pago del salario ordinario de junio y el décimo cuarto mes significarán casi L14,500 millones.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Finanzas (Sefin) contabiliza 34,227.5 millones de lempiras en la Tesorería General de la República (TGR).

Un informe divulgado en el portal electrónico de la Sefin indica que la administración pública registra 162,167.6 millones de lempiras en ingresos y L127,940.1 millones en egresos.

El presupuesto aprobado para 2026 es de 444,335.8 millones de lempiras; la ejecución de los ingresos del sector público es de 36.49% y de 28.79% los egresos.

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Junio es junto a diciembre los meses del año en que la administración pública denota una mayor ejecución presupuestaria por el pago de salarios extraordinarios.

Emilio Hernández Hércules, secretario de Finanzas, dijo que este mes -junio- se pagará alrededor de 14,500 millones de lempiras en salario ordinario y por el décimo cuarto mes.

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Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

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