Secretaría Finanzas dispone de L34,227.5 millones en Tesorería General

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Finanzas (Sefin) contabiliza 34,227.5 millones de lempiras en la Tesorería General de la República (TGR).

Un informe divulgado en el portal electrónico de la Sefin indica que la administración pública registra 162,167.6 millones de lempiras en ingresos y L127,940.1 millones en egresos.

El presupuesto aprobado para 2026 es de 444,335.8 millones de lempiras; la ejecución de los ingresos del sector público es de 36.49% y de 28.79% los egresos.