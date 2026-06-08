Llevaban droga en sacos: decomisan supuesta cocaína y marihuana en Pimienta, Cortés

En sacos rojos eran transportados varios kilos de supuesta cocaína y marihuana, los cuales fueron decomisados en la aldea El Playón, municipio de Pimienta, Cortés.
La supuesta droga era transportada a bordo de un vehículo tipo pick-up. Al abrir los sacos, las autoridades se percataron de que contenían varios paquetes de supuestos estupefacientes.
El conductor, al notar la presencia de los equipos antidrogas en una zona de poco tránsito, decidió huir y abandonar el vehículo con los sacos de supuesta droga en su interior.
Preliminarmente, se maneja que el decomiso incluye aproximadamente 170 kilos de cocaína y 600 kilos de marihuana, según un comisionado presente en el lugar, aunque se aclaró que debe realizarse el conteo oficial.
Un pick-up doble cabina, color negro y con camper, era el vehículo donde se transportaban los sacos rojos. En la parte trasera también se hallaron varios paquetes envueltos en bolsas negras.
Según el comisionado Lanza, quien estaba en el lugar y brindó declaraciones a un medio televisivo:“Es una operación de inteligencia; se tenía información ya trazada y por eso se generó esta operación. Ya habían equipos antidrogas, equipos de la Policía Preventiva y equipos de la DPI”, dijo.
Lanza relató que el conductor, al percatarse de la presencia de los agentes, se desplazó hacia el sector de Las Cañeras y, debido a las fuertes lluvias, el vehículo quedó atascado.
“Esto traducido a dinero es una gran cantidad de millones de lempiras”, añadió el comisionado, aunque se estima que el decomiso estaría valorado en unos 40 millones de lempiras.
“Es una droga ya procesada, lista para su distribución y consumo”, agregó el comisionado Lanza.
La operación fue ejecutada por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), a través de la UMEP-12, y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el marco de una persecución policial.