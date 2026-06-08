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Llevaban droga en sacos: decomisan supuesta cocaína y marihuana en Pimienta, Cortés

El conductor del vehículo, al percatarse de la presencia de las autoridades, se desvió y quedó atascado, viéndose obligado a abandonar los cuantiosos kilos de supuesta droga

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 07:23
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En sacos rojos eran transportados varios kilos de supuesta cocaína y marihuana, los cuales fueron decomisados en la aldea El Playón, municipio de Pimienta, Cortés.

 Foto: DNPA
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La supuesta droga era transportada a bordo de un vehículo tipo pick-up. Al abrir los sacos, las autoridades se percataron de que contenían varios paquetes de supuestos estupefacientes.

 Foto: DNPA
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El conductor, al notar la presencia de los equipos antidrogas en una zona de poco tránsito, decidió huir y abandonar el vehículo con los sacos de supuesta droga en su interior.

 Foto: DNPA
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Preliminarmente, se maneja que el decomiso incluye aproximadamente 170 kilos de cocaína y 600 kilos de marihuana, según un comisionado presente en el lugar, aunque se aclaró que debe realizarse el conteo oficial.

 Foto: Cortesía
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Un pick-up doble cabina, color negro y con camper, era el vehículo donde se transportaban los sacos rojos. En la parte trasera también se hallaron varios paquetes envueltos en bolsas negras.

 Foto: DNPA
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Según el comisionado Lanza, quien estaba en el lugar y brindó declaraciones a un medio televisivo:“Es una operación de inteligencia; se tenía información ya trazada y por eso se generó esta operación. Ya habían equipos antidrogas, equipos de la Policía Preventiva y equipos de la DPI”, dijo.

 Foto: DNPA
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Lanza relató que el conductor, al percatarse de la presencia de los agentes, se desplazó hacia el sector de Las Cañeras y, debido a las fuertes lluvias, el vehículo quedó atascado.

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“Esto traducido a dinero es una gran cantidad de millones de lempiras”, añadió el comisionado, aunque se estima que el decomiso estaría valorado en unos 40 millones de lempiras.

 Foto: DNPA
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“Es una droga ya procesada, lista para su distribución y consumo”, agregó el comisionado Lanza.

 Foto: DNPA
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La operación fue ejecutada por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), a través de la UMEP-12, y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el marco de una persecución policial.

 Foto: DNPA
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