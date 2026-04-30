¿Qué zonas no tendrán luz este viernes 1 de mayo en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- Para este viernes -1 de mayo- la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( ENEE ) dio a conocer el listado de las zonas que no contarán con energía eléctrica.

Únicamente se verá afectado el Distrito Central, Francisco Morazán, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

La falta de fluido eléctrico se debe a los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa desde tempranas horas del día. Aquí el listado completo: