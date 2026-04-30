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¿Qué zonas no tendrán luz este viernes 1 de mayo en el Distrito Central?

La ENEE anunció qué zonas no contarán con energía eléctrica este viernes, Día del Trabajador. Aquí el listado de las zonas que se verán afectadas

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 13:05
¿Qué zonas no tendrán luz este viernes 1 de mayo en el Distrito Central?

Los cortes de luz son desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Para este viernes -1 de mayo- la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el listado de las zonas que no contarán con energía eléctrica.

Únicamente se verá afectado el Distrito Central, Francisco Morazán, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

La falta de fluido eléctrico se debe a los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa desde tempranas horas del día. Aquí el listado completo:

Distrito Central, Francisco Morazán.

Agencia Autoexcel, bodegas del IHSS, parte del BCIE y zonas aledañas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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