Cuadro a cuadro: así ocurrió el accidente mortal del motociclista en La Ceiba

En horas de la madrugada de este Domingo de Resurrección se registró un accidente de tránsito en el que un joven perdió la vida en la intersección de la calle 8 bajo los semáforos de la Mata de Chata, en La Ceiba, en la zona norte del país. Aquí los detalles
Un video de seguridad de 24 segundos, difundido en redes sociales, muestra el momento exacto del accidente. En la grabación se observa cómo el vehículo cruza la calle mientras sigue la luz roja del semáforo, mientras el motociclista avanza con la luz verde.
La velocidad del joven provocó el impacto lateral, que generó un fuerte estruendo y destrozó la motocicleta.
El pick up estuvo a punto de colisionar con otro vehículo que se encontraba detenido en el semáforo, pero logró frenar a tiempo.
Posteriormente, el conductor del automóvil involucrado huyó de la escena con rumbo desconocido.
La víctima fue identificada como Melvin Joel Chacón Argueta, de 26 años, quien, según reportes preliminares, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el impacto.
Hasta el momento, no se han confirmado las causas exactas del percance.
Autoridades de tránsito y cuerpos de socorro se desplazaron hasta la escena para realizar las diligencias correspondientes y acordonar el área, mientras se llevaba a cabo el levantamiento del cuerpo.
La motocicleta quedó completamente destruida sobre la calle, con el frente destrozado y restos esparcidos tras el fuerte impacto.
Los daños evidencian la fuerza del choque, que además de destruir la motocicleta, provocó la muerte del joven conductor.