  1. Inicio
  2. · Sucesos

Dos jóvenes mueren en trágico volcamiento en Quimistán, Santa Bárbara

Según versiones iniciales, el fuerte impacto provocado por el volcamiento habría causado la muerte inmediata de ambos ocupantes del automotor

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 11:48
Dos jóvenes mueren en trágico volcamiento en Quimistán, Santa Bárbara

Los cuerpos pertenecen a dos jóvenes.

 Foto: Cortesía

Santa Bárbara, Honduras.-Dos jóvenes perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado en el sector de San Marcos, en la zona de Banderas, municipio de Quimistán, Santa Bárbara, luego de que el vehículo en el que se transportaban volcara a un costado de la carretera.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron identificadas como Nehelia Damaris Aguilar Peña, originaria de Nueva Arcadia, y Eduardo Josué Aguilar Bautista. No obstante, las autoridades aún no han confirmado oficialmente sus nombres.

Según versiones iniciales, el fuerte impacto provocado por el volcamiento habría causado la muerte inmediata de ambos ocupantes del automotor.

Violador serial: Taxista suma más de 120 años de cárcel; abusaba a pasajeras

Equipos de las autoridades competentes se desplazaron hasta el lugar del accidente para realizar el levantamiento de los cadáveres y comenzar con la recolección de evidencias.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el percance vial, por lo que las investigaciones continúan en curso para determinar responsabilidades.

El hecho ha generado consternación entre pobladores de la zona, quienes lamentan la pérdida de dos vidas en circunstancias trágicas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias