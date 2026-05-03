Dos jóvenes mueren en trágico volcamiento en Quimistán, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.-Dos jóvenes perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado en el sector de San Marcos, en la zona de Banderas, municipio de Quimistán, Santa Bárbara, luego de que el vehículo en el que se transportaban volcara a un costado de la carretera.
De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron identificadas como Nehelia Damaris Aguilar Peña, originaria de Nueva Arcadia, y Eduardo Josué Aguilar Bautista. No obstante, las autoridades aún no han confirmado oficialmente sus nombres.
Según versiones iniciales, el fuerte impacto provocado por el volcamiento habría causado la muerte inmediata de ambos ocupantes del automotor.
Equipos de las autoridades competentes se desplazaron hasta el lugar del accidente para realizar el levantamiento de los cadáveres y comenzar con la recolección de evidencias.
Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el percance vial, por lo que las investigaciones continúan en curso para determinar responsabilidades.
El hecho ha generado consternación entre pobladores de la zona, quienes lamentan la pérdida de dos vidas en circunstancias trágicas.