Dos jóvenes mueren en trágico volcamiento en Quimistán, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.-Dos jóvenes perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado en el sector de San Marcos, en la zona de Banderas, municipio de Quimistán, Santa Bárbara, luego de que el vehículo en el que se transportaban volcara a un costado de la carretera.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron identificadas como Nehelia Damaris Aguilar Peña, originaria de Nueva Arcadia, y Eduardo Josué Aguilar Bautista. No obstante, las autoridades aún no han confirmado oficialmente sus nombres.

Según versiones iniciales, el fuerte impacto provocado por el volcamiento habría causado la muerte inmediata de ambos ocupantes del automotor.