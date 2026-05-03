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Violador serial: Taxista suma más de 120 años de cárcel; abusaba a pasajeras

El acusado supuestamente trabajaba de taxista para cometer ataques, según autoridades que confirman múltiples denuncias y un patrón de violencia sistemático

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 10:41
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El Poder Judicial de Honduras informó un nuevo avance en el proceso contra el taxista Geovany Alberto Agurcia Pan, señalado por múltiples delitos sexuales, privación injusta de la libertad agravada y robo con violencia en San Pedro Sula.

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De acuerdo con el portavoz del Poder Judicial, Gerber Rivera, el imputado ya ha sido condenado en tres procesos anteriores y con este nuevo fallo acumula una cuarta sentencia de culpabilidad.

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“Ya no es un presunto, de hecho, él ha sido sentenciado en tres juicios y hoy acumula un cuarto fallo de culpabilidad”, explicó el funcionario al detallar el avance del caso.

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Las investigaciones señalan que el proceso judicial se originó tras su captura en enero de 2024 en el barrio Guadalupe, cerca del bulevar del norte, cuando fue sorprendido en flagrancia agrediendo a una víctima.

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Según el informe policial, en ese momento el acusado intimidaba a una menor de edad utilizando un arma de fuego, lo que permitió su inmediata detención por las autoridades.

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En esta nueva resolución judicial, Geovany Pan fue declarado culpable por cuatro delitos: agresiones sexuales agravadas contra una menor, dos cargos de privación injusta de la libertad agravada y robo con intimidación o violencia.

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El portavoz Rivera detalló que las condenas acumuladas ya superan los 120 años de prisión, resultado de los distintos procesos que han sido resueltos en su contra.

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Asimismo, confirmó que el imputado aún enfrenta otros casos pendientes, entre ellos un quinto juicio programado en la Sala Primera por tres nuevos delitos, incluidos ilícitos sexuales.

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También se encuentra en trámite un sexto proceso judicial en el Juzgado de Letras de lo Penal, lo que mantiene abierto el expediente por la gravedad y reiteración de los hechos.

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Las autoridades han reiterado que el acusado es considerado por la Fiscalía de la Mujer y de la Niñez como un agresor reincidente, catalogado además como un “depredador sexual” debido a su patrón de conducta violenta y sistemática contra las víctimas.

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