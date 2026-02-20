Esta semana se han hecho públicos los nombramientos que se recetaron los exfuncionarios de la Secretaría de Educación en el último año de gestión de la presidenta Xiomara Castro y previo a la toma de posesión del gobierno del presidente Asfura, con los que fueron beneficiados, además de exfuncionarios, dirigentes magisteriales, maestros y diputados afines al partido Libre, que entonces ostentaba el poder.

Una investigación publicada por diario EL HERALDO destaca que entre 2023 y 2025 se registraron 160 nombramientos en cargos de asistencia técnica, con salarios que superan los 50,000 lempiras mensuales y, en algunos casos, con acumulación de plazas dentro del sistema educativo.

Los documentos oficiales revisados muestran un patrón repetido: conversiones de puestos, nombramientos permanentes en estructuras técnicas y otorgamiento de licencias con goce de sueldo poco después de formalizarse las plazas, cita la información.

Pero estas anormalidades no solo se presentaron en la Secretaría de Educación y así se evidenció en las reiteradas denuncias referentes a que en otras dependencias del Estado se estaban aprobando incrementos salariales selectivos y creaciones de nuevas plazas, entre otros abusos administrativos, sin importar el impacto de los mismos en las finanzas públicas.

El tema de los nombramientos de plazas y los aumentos salariales de “último minuto” al cierre de una administración es un fenómeno recurrente en la política hondureña, siendo esta una de las fórmulas más comunes del clientelismo en el país; una costumbre que en muchas ocasiones linda con la ilegalidad.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Por ello es imperativo que estos abusos cesen, no solo en la presente administración gubernamental, sino que sea una línea de acción que asuman todos los que lleguen a dirigir las riendas del Estado.