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¿Y Neymar? Los descartados por Brasil para el Mundial 2026

Carlo Ancelotti entregó la lista de la Selección de Brasil para jugar la Copa del Mundo del 2026

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 14:10
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Este 18 de mayo se conoció la lista de Brasil para el Mundial 2026 con varias sorpresas. Los focos estaban centrados en si Neymar entraría o no en el listado y estos son los grandes descartados por Carlo Ancelotti.

Fotos: Cortesía redes
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La Federación Brasileña de Fútbol montó un gran evento donde millones de cariocas estuvieron al tanto del listado y, sobre todo, viendo si Neymar entraría en el listado. ¿Qué ausencias destacan?

 Fotos: EFE
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Thiago Silva, defensa de 41 años del Porto de Portugal, pese a su gran nivel con los lusos no fue citado para el Mundial.

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Joao Pedro, delantero de 24 años del Chelsea de Inglaterra, tampoco estará en la justa mundialista pese a haber registrado 23 goles y seis asistencias en el Chelsea.

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Bento, portero de 26 años del Al Nassr de Arabia Saudita, tampoco entrar en el listado y los tres arqueros de Brasil serán Allison, Ederson y Weverton.

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Andrey Santos, volante de 22 años del Chelsea tampoco logró convencer a Carlo Ancelotti y se perderá el Mundial.

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Otra ausencia es el extremo zurdo Savinho, jugador del Manchester City que tiene actualmente 22 años.

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A la lista de ausencias se suma el extremo zurdo Antony del Real Betis, jugador de 26 años que ha recuperado su nivel con el conjunto español, pero no le bastó.

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Richarlison, delantero del Tottenham, se suma al listado de ausencias notorias en Brasil. Actualmente tiene 29 años y estuvo en el pasado Mundial.

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Pedro, talentoso delantero del Flamengo de Brasil tampoco estará en el Mundial. Tiene actualmente 28 años y estuvo en el pasado Mundial.

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¿Y Neymar? El astro brasileño SÍ estará en el Mundial. Carlo Ancelotti lo convocó y en diversas calles del país celebraron su citatorio a la Copa del Mundo.

Fotos: EFE
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Este es el listado de 26 jugadores de Brasil donde destacan jugadores como Vinicius, Neymar, Raphina, Endrick, Casemiro, Marquinhos, entre otros.

Fotos: Cortesía Federación Brasileña de Fútbol
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