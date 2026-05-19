ENEE no anunció instalación de contadores prepago desde agosto de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que afirman que Guillermo Peña Panting, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), anunció la instalación de contadores prepago en todos los hogares hondureños a partir de agosto de 2026. Sin embargo, la afirmación es falsa. El departamento de Comunicaciones de la ENEE confirmó a EH Verifica que la estatal no ha anunciado la instalación de contadores prepago para agosto de 2026. Además, la empresa desmintió la información mediante sus redes sociales oficiales. “Para beneficiar a todo el pueblo hondureño, a partir de agosto vamos a implementar en todos los lugares de Honduras el nuevo medidor prepago”, dice textualmente una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 18 de mayo de 2026.

Un contador de energía prepago es un dispositivo que permite a los usuarios comprar y pagar la electricidad por adelantado, antes de consumirla. Su funcionamiento es similar al de una recarga telefónica: el usuario adquiere saldo, que se convierte en kilovatios hora (kWh), y el servicio se suspende automáticamente cuando el crédito se agota. En una entrevista concedida el 18 de mayo, Fernando Castro, diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés, propuso implementar medidores de energía prepago como una medida para hacer más eficiente el consumo energético. Sin embargo, el congresista aclaró que la instalación de medidores prepago no forma parte, por ahora, de una iniciativa de ley presentada ante el Congreso Nacional. Durante la ceremonia de ascenso de 148 oficiales de las Fuerzas Armadas a distintos rangos, el presidente Nasry Asfura hizo un llamado a la población para permitir la instalación de medidores de energía eléctrica cuando el Gobierno impulse esa medida mediante una ley promovida por su administración. No obstante, sus declaraciones no guardan relación con el falso comunicado que asegura que la ENEE instalará contadores prepago a partir de agosto de 2026.

No hay tal medida

Diversas búsquedas en medios de comunicación y en el sitio web oficial de la ENEE no arrojaron información que confirme la supuesta instalación de contadores prepago a partir de agosto de 2026. Asimismo, una revisión de las redes sociales oficiales de la ENEE ( 1 , 2 , 3 )tampoco encontró publicaciones que respaldaran la afirmación viral. Sin embargo, durante la misma revisión se localizó un comunicado oficial difundido en Facebook y X/Twitter por la estatal, en el que la ENEE desmiente la información que circula en redes sociales.