Ni la ivermectina ni la hidroxicloroquina curan el hantavirus

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que la ivermectina y la hidroxicloroquina funcionan como tratamiento contra el hantavirus. Los mensajes también sugieren que la Organización Mundial de la Salud (OMS) minimiza el supuesto efecto positivo de estos medicamentos. Sin embargo, la afirmación es falsa. Hasta la fecha de redacción de este artículo de verificación, no existe un tratamiento específico o exclusivo contra el hantavirus, de acuerdo con información atribuida a la OMS. Además, el texto revisado no presenta evidencia científica que demuestre que la ivermectina o la hidroxicloroquina sean efectivas para tratar esta enfermedad. “La organización mundial de engaños ya está tratando de detener la ivermectina para el hantavirus. Sabes lo que significa. Tienen inyecciones letales para venderte. Otra vez la guerra contra la ivermectina. Si sirve para el covid, sirve para el hantavirus”, dice literalmente una entrada en X/Twitter que ha sido compartida decenas de veces desde el 10 de mayo de 2026.

El hantavirus es una enfermedad transmitida por roedores, principalmente por el contacto con heces, orina o saliva de animales infectados. El 2 de mayo, la OMS reportó un brote relacionado con una variante detectada en el crucero británico MV Hondius, que navegaba en océano abierto desde Argentina hacia Cabo Verde, en África. El brote dejó tres personas fallecidas. Luego, el 15 de mayo, la OMS confirmó 10 casos positivos, de los cuales ocho correspondían a la cepa Andes del hantavirus, considerada la única variante conocida con capacidad de transmisión entre humanos. Un día antes, el número de contagios reportados era de 11; sin embargo, la organización explicó que un pasajero estadounidense, que inicialmente obtuvo un resultado “levemente positivo”, dio negativo posteriormente en las pruebas PCR.

No hay tratamiento