  1. Inicio
  2. · Honduras

Colegio de Periodistas condena agresión a reportero en concentración de Libre

El Colegio de Periodistas pidió a Manuel Zelaya poner "orden a sus violentos colectivos". En Libre afirman que el agresor era un "infiltrado"

  • 26 de octubre de 2025 a las 17:47
Colegio de Periodistas condena agresión a reportero en concentración de Libre

El comunicador fue agredido durante un evento político de Libre en el Distrito Central.

Foto: Captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras condenó la agresión hacia un reportero durante una concentración del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el Distrito Central.

El comunicador hacía su trabajo para el medio UNE TV cuando fue agredido, aunque diversos militantes de Libre afirmaron que la persona era "infiltrada" en el evento político.

Rixi Moncada en Tocoa: "Viene una nueva etapa de la refundación"

"Libre vs Libre, esto es Libre. Violencia entre ellos mismos. Agreden a periodistas de UNE TV. Espero se den cuenta de lo dañino que son, producto del resentimiento, esto no es política, es odio... Se van", opinó el candidato a diputado por el Partido Liberal, Rashid Mejía.

De su lado, el Colegio de Periodistas pidió respeto al trabajo de los comunicadores en Honduras.

Comunicado del Colegio de Periodistas:

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), condena la agresión brutal e inconcebible que ha sufrido este día nuestro colega Leónidas Maradiaga junto a su camarógrafo, ambos del staff de prensa del medio de comunicación UNE TV.

Roosevelt Hernández sobre petición de pedir actas en elecciones: "No es una injerencia"

Esta mañana en un evento político del alcalde de Tegucigalpa Jorge Aldana y varios candidatos a diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), el periodista Maradiaga fue golpeado por una turba de miembros de los colectivos de ese instituto político.

Desde el CPH, hacemos un llamado enérgico a todos los líderes políticos de Honduras, para que respeten la integridad física de los periodistas y que controlen a sus seguidores para evitar este tipo de funestas imágenes.

Al coordinador de Libre, José Manuel Zelaya y su candidata Rixi Moncada, les exigimos que pongan en orden a sus violentos colectivos, quienes podrían ocasionar hasta víctimas mortales.

Ponemos en alerta a la comunidad internacional, para que estén muy pendientes de lo que está sucediendo y podría suceder con la prensa hondureña, a medida que se vaya acercando el proceso electoral.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias