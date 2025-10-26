Rixi Moncada identifica a sus adversarios y promete defender la Constitución

Tegucigalpa, Honduras.— La candidata presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, señaló en su última disertación en Tocoa, departamento de Colón, quiénes son sus enemigos políticos. En el mitin político realizado en el centro de la ciudad de Tocoa, la presidenciable de Libre, expresó: "Nosotros tenemos bien identificado a nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el que violó la Constitución (de la República) para entregar el territorio a pedazos. El que aprobó la reelección ilegal. El que dio el golpe de Estado cruel". En su descripción del que ella denomina el enemigo de Libre dijo que es el partido político que impuso al pueblo de Honduras 14 impositivas, el que declaró exoneraciones para los poderosos de este país, el que eliminó los derechos y el estatuto del docente, el que quiere doblegar a la clase trabajadora con reducir los salarios.

Moncada ironizó que ese enemigo es al que ella llama "Partido Liberal-Nacionalista", el que "está unido en el Congreso (Nacional). Esos traidores, esos traidores son los enemigos del pueblo", remarcó en medio de su discurso frente a sus simpatizantes.

Candidatos de la oligarquía

En su campaña proselitista en el atlántico del país, la candidata de Libertad y Refundación está convencida que en la actualidad "la oligarquía tiene dos candidatos que son los mismos, representan ese poder económico, representan a esos grupos de facto que no les importó alzar armas para sacar a un presidente democráticamente electo y violar la Constitución". Rixi aseguró que esa oligarquía y clase política enemiga de su partido es la que ha intentado aplastarlos, que les cometieron dos fraudes electorales: en 2013 y en 2017. "Lo intentaron en 2021, pero ustedes tenían ahí a su consejera para defender la elección, para defender la elección", vitoreó ante el pueblo de Colón. Afirmó que su gobierno perseguirá la defraudación fiscal, la evasión de impuestos y las prácticas de corrupción empresarial, y prometió impulsar la Ley de Justicia Tributaria. "Viene una nueva etapa de la refundación, y esa nueva etapa es la justicia económica", manifestó, al tiempo que subrayó, que durante su administración "los ricos pagarán impuestos" y se promoverán empleos dignos, no "asalariados precarios".