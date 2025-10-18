Rixi Moncada asegura que Libre tendrá sus propios cortes el día de las elecciones generales

Danlí, Honduras.-La candidata a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, aseguró este sábado 18 de octubre que ellos tendrán sus propios cortes el día de las elecciones generales. "Nosotros vamos a tener nuestros propios cortes por cada departamento y a las 12:00 del día nuestro triunfo debe estar sellado, en cada urna", dijo durante un mitin con sus correligionarios en Danlí, El Paraíso, en el oriente de Honduras.

Moncada aseguró que "por eso el Consejo Nacional Electoral no tendrá otra opción que salir a las 9:00 de la noche a decir que la proyección a nivel nacional da por ganadora a la candidata Rixi Moncada". De igual manera, dejó claro que "aquellos de las planas, de los periódicos, de las redes sociales que nos atacan van a tener que decir, desde esa noche y al día siguiente, dos palabras y un acento 'Ganó Rixi'".

