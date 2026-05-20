Sicarios lo siguieron hasta matarlo: Axel Padilla fue acribillado en La Travesía

Tegucigalpa, Honduras.- Como Axel Odai Padilla Cáceres, de 24 años, fue identificado el joven que murió tras recibir varios impactos de bala la noche del pasado martes 19 de mayo.

El crimen ocurrió en la colonia La Travesía de Tegucigalpa. Versiones preliminares indican que el joven, al percatarse de que querían quitarle la vida, salió corriendo para intentar escapar.

Pese a que Axel trató de huir, fue alcanzado por las balas y murió cerca de un campo de fútbol de la colonia La Travesía.