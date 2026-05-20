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Sicarios lo siguieron hasta matarlo: Axel Padilla fue acribillado en La Travesía

Un joven de 24 años fue asesinado a balazos en la colonia La Travesía de Tegucigalpa. Según versiones preliminares, la víctima intentó escapar de sus atacantes

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 06:46
Sicarios lo siguieron hasta matarlo: Axel Padilla fue acribillado en La Travesía

Agentes policiales llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Como Axel Odai Padilla Cáceres, de 24 años, fue identificado el joven que murió tras recibir varios impactos de bala la noche del pasado martes 19 de mayo.

El crimen ocurrió en la colonia La Travesía de Tegucigalpa. Versiones preliminares indican que el joven, al percatarse de que querían quitarle la vida, salió corriendo para intentar escapar.

Pese a que Axel trató de huir, fue alcanzado por las balas y murió cerca de un campo de fútbol de la colonia La Travesía.

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La víctima recibió varios impactos de bala. El cuerpo del joven quedó tendido en la zona, mientras los hechores huyeron del lugar tras cometer el crimen.

Familiares de la víctima llegaron a la escena y lo reconocieron de inmediato, ya que residía cerca del sector donde ocurrió el asesinato.

El cuerpo fue cubierto con una manta blanca, aunque se logró identificar que la víctima vestía un jean y tenis Nike Cortez al momento del ataque.

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Rápidamente, agentes policiales llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico. Hasta el momento, se desconoce el móvil del asesinato.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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