Así es la exclusiva colección de Bad Bunny con Zara en Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico.- El artista puertorriqueño Bad Bunny y la marca española Zara lanzaron este sábado una colaboración exclusiva con la presentación de su nueva colección "Benito Antonio", en el centro comercial de Plaza Las Américas, en San Juan, Puerto Rico.

El exponente urbano desató la euforia entre las personas presentes en el centro comercial y causó un gran revuelo en las redes sociales al ser captado saliendo de la tienda de Zara con las manos llenas de la mercancía de su línea de ropa.

El logotipo de esta inédita colección ya había sido revelado anteriormente, ya que estaba impreso en la silla en la que se preparó para la Met Gala.

De momento, solo se puede acceder a la colección en el local del centro comercial en San Juan y en la página web de Zara.