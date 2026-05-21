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Jugadores de baja para el Marathón y Motagua para la final del torneo Clausura

Se viene la final de ida del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras y tanto como el Marathón y el Motagua presentan muchas bajas para esta pelea por el título

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 16:12
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Se viene la final de ida del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras y tanto como el Marathón y el Motagua presentan muchas bajas para esta pelea por el título
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Raúl Espinoza, jugador del Marathón, fue apartado del plantel por actos de indisciplina.
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El joven jugador fue parte del grupo de jugadores que en la sede cometieron actos indebidos y fue apartado y borrado del plantel.
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André Orellana, el defensor no es más parte del Marathón después de rescindir su contrato tras cometer actos de indisciplina.
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Jonathan Bueso, joven jugador del Marathón, no ha podido ser parte del plantel ya que se recupera de una lesión.
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Romario Da Silva, futbolista brasileño del Motagua, extrañará estar con Motagua luego de sufrir una terrible lesión que lo alejará de las canchas por más de 5 meses.
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Romario venía siendo titular con Motagua, pero producto de esa lesión no estará más.
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Axel Alvarado es otro de los elementos del monstruo verde que incurrió en temas disciplinarios y por ende ha sido eliminado del tablero táctico de Lavallén.
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Carlos Meléndez tiene 19 meses de no jugar con Motagua tras caer y recaer de sus lesiones. No juega desde el 4 de novembre del 2024 cuando fue parte del juego contra Olancho, empate 2-2. Se rompió su rodilla derecha.
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El defensor sigue estando en la plantilla del Motagua, pero realiza terapias para volver a la normalidad la próxima temporada, donde podría ser cedido.
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Brayan Moya por actos de indisciplinas fue sacado del primer equipo del Marathón y aunque su conjunto está en la final, no la jugará.
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Moya llegó como gran referente de ataque, pero volvió a defraudar a la gente que confió en él.
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Brayan Moya y Axel Alvarado dos jugadores que por portarse mal no estarán con Marathón en la Gran Final.
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