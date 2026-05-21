Rompió en llanto: Así fue la celebración de Cristiano Ronaldo tras ser campeón con Al Nassr

Cristiano Ronaldo se coronó campeón de la Liga de Arabia Saudí con el Al Nassr. Las mejores postales que dejó la celebración.
Cristiano Ronaldo levantó este jueves su primera Liga de Arabia Saudí luego de más de 1,821 días de su llegada al país árabe.
El equipo dirigido por Jorge Jesú goleó 4-1 al Damac y con este resultado abultado alcanzó la décima liga del Al Nassr.
El portugués, recientemente convocado para disputar su sexto Mundial, logró su primer título en Arabia y el número 36 de toda su carrera.
Hasta la fecha, con el cuadro de Riad tan solo había ganado la Copa de Campeones de Clubes Árabes de 2023, una competición no reconocida por la FIFA.
Al Nassr, que no se proclamaba campeón de liga desde 2019, se impuso con contundencia en la última jornada de la Saudí Pro League, a la que llegó líder con dos puntos de ventaja sobre el Al Hilal.
Al Nassr se puso adelante con un gol a los 33 minutos con un excelente cabezazo de Sadio Mané en el corazón del área, luego de un córner derecho ejecutado por Joao Felix.
El flamante campeón amplió la ventaja a través de Kingsley Coman. El ex Bayern Múnich selló el 2-0 a los 51’ y el descuento de Morlaye Sylla seis minutos después a través de un penal sembró una cuota de incertidumbre en el primer cuarto de hora del complemento.
A los 62 minutos estampó un tremendo golazo desde un tiro libre en las inmediaciones del área para romper una marca negativa de casi dos años sin anotar desde esa vía.
La última vez fue el 27 de agosto de 2024 en la victoria de Al Nassr ante Al Fayha, según precisó el estadígrafo Silvio Maverino.
CR7 tuvo un momento emotivo después del gol y fue dedicáselo a su esposa Georgina Rodríguez e hijas que lo apoyaban. La pareja estaba junto a una de sus hijas, Bella Esmeralda, y se unió al cántico de la afición en plena celebración.
Esta escena se volvió a repetir a los 80 minutos: Cristiano convirtió el 4-1 y se lo vio visiblemente emocionado antes del saque de mitad de cancha.
Al final Cristiano Ronaldo se retiró reemplazado y echó a llorar en el banco de suplentes por la importancia de levantar un título tras cinco años a nivel de clubes.
Luego de 14 competencias sin éxitos a partir de su arribo, el atacante portugués se tomó revancha en el 15° certamen oficial con esta camiseta para gritar campeón de la Saudi Pro League 2025/26. Dejó atrás dos subcampeonatos y un tercer lugar en el torneo doméstico.
Así fue su reacción en redes sociales después de tres minutos de coronarse campeón.
Del mismo modo, Cristiano terminó tocando el tambor de aquella barra que siempre alentó al equipo, celebrando junto a su gente... ¡SIUUU!
Sin duda alguna que El “Bicho” se roba todas las miradas y celebra a lo grande el título de Al Nassr FC en la Saudi Pro League
Pero el festejo que enloqueció a todos fue cuando recibió el título y empezó a hacer señas con sus manos de "Tikitaka", dando a entender que su equipo jugaba así.
Así fue el momento de que Cristiano Ronaldo levantó su primera en la Liga de Arabiaa.
Cristiano Ronaldo hizo historia como el primer futbolista en ganar títulos de liga en Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudita