CICR exhorta al Congreso Nacional aprobar ley de apoyo a desplazados en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nuevo jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Olivier Dubois, visitó Honduras y habló en exclusiva con EL HERALDO sobre las expectativas y desafíos para la región y el país en materia humanitaria; además de migración y desplazamiento interno por la galopante violencia. A continuación sus valoraciones:

¿Cuáles son sus expectativas para la región?

Que podamos ayudar directamente a personas afectadas por violencia, hablamos de comunidades que tienen dificultad para acceder a servicios básicos como las personas que tienen que migrar por violencia, también, que deben desplazarse urgentemente por violencia a otras regiones del país. Asimismo, familiares de privados de libertad que siguen siendo parte de la sociedad. Fortalecer un diálogo abierto y constructivo con las autoridades para mejorar las capacidades de entendimiento y de respuestas con un enfoque humanitario.

¿Qué desafíos enfrentan actualmente?

Visibilizar las consecuencias que no se ven, muchas personas no son visibles para la mayoría de los ciudadanos, los migrantes se esconden, los desplazados y los desaparecidos no son visibles, también, los privados de libertad. Visibilizar los que sufren es un desafío importante. El desplazamiento forzado no ha sido un tema visibilizado en la región por muchos años, Honduras fue el primer país, en 2013, en reconocer la existencia de una problemática, ahora hay alrededor de 247 mil desplazados en el país.