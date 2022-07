Arturo McFields: “Apoyo de Xiomara Castro a Daniel Ortega es una puñalada”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exembajador de Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, le recomendó a la presidenta Xiomara Castro “abrir los ojos y no dejarse llevar por los susurros del expresidente Manuel Zelaya” porque la está llevando a cometer errores que ya ponen en duda su gestión.

McFields lamentó, por ejemplo, que Castro le haya concedido esta semana al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, un reconocimiento bajo el argumento de haber apoyado a la “democracia y a la resistencia” durante el golpe de Estado de 2009.

“La acción de Xiomara es una puñalada a los derechos humanos en Nicaragua, sobre todo cuando tenemos 355 asesinados, 184 presos políticos, ninguno de ellos ha sido puesto en libertad y el régimen de Ortega no ha dado cuentas claras por los asesinatos. No veo nada de democrático en un gobierno que no se preocupa por su pueblo”, dijo. “Nos entristece mucho esa acción y nos llena de luto”.

McFields comentó que no encuentra una coherencia entre lo que Castro dice y hace, pues está apoyando a Ortega, quien le concedió “una nacionalidad ilegal y violatoria a cualquier tipo de procedimiento” a exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández.

Además, el exdiplomático advirtió que Castro está dando un “respaldo ciego al régimen de Ortega” al apoyar la candidatura del nicaragüense Werner Vargas para ser secretario general del Sistema de Integración Centroamericano (Sica).“Vargas es la ficha de Ortega para tener control total y legitimidad dentro del Sica. Eso lo podrían aprobar el próximo mes”, advirtió.

