Xiomara Castro y diputados acordaron darle más trabajo a bases de Libre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Hasta altas de la noche del martes se desarrolló la reunión entre la presidenta Xiomara Castro y 49 -de 50- diputados de Libertad y Refundación. Ese día pactaron un acuerdo de unidad y descartaron la separación de 20 parlamentarios.

Una de las exigencias que los congresistas plasmaron a Castro y que mantenía molestos a ciertos ministros designados es que no han dado trabajo a las bases de Libre, por lo que se llegó a un acuerdo.

El diputado Samuel Madrid explicó a EL HERALDO que “hubo un acuerdo donde la presidenta establecerá una comunicación con los ministros y se responderá al pedido de las bases del partido quiénes piden trabajo, pero no será para todos. Si alguien no tiene la capacidad para determinado puesto, entonces no se podrá, así lo estableció ella -Xiomara Castro- en la reunión”.

VEA: La reunión de la bancada de Libre con la presidenta Xiomara Castro

A su vez se dejó en claro que ni la presidenta ni la bancada reconoce la exclusión de Beatriz Valle, quien dijo en redes sociales que ya no pertenecía a Libre.

“Ella no asistió por un tema de salud, pero sigue siendo parte de nosotros y ni la presidenta ni nosotros la hemos sacado, es bienvenida para que retorne”, dijo.

Los diputados acordaron también ante Castro un apoyo total de cara a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se desarrollará en el 2023.

ADEMÁS: Revelan la verdad detrás del tuit que fue borrado de la cuenta de la presidenta Castro