Mujer que murió atropellada en el Zonal Belén

Una mujer murió atropellada por un motociclista en el Zonal Belén, en Comayagüela. El momento fue captado en video.

  • 04 de diciembre de 2025 a las 10:12
El Heraldo Videos