Congreso: Comienza plazo para la integración de la junta nominadora de la CSJ

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este viernes comienza a correr el plazo para que el Congreso Nacional convoque a la conformación de la junta nominadora para la elección y selección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

De las siete organizaciones que conforman la junta nominadora, días atrás el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) sentó su postura y anunció que no presentaría una nómina de 20 candidatos al cargo de magistrados como lo establece la ley vigente en el artículo ocho.

Asimismo, las organizaciones de la Sociedad Civil todavía no definen su situación.

Melissa Elvir, directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), dejó en claro que están esperando que se definan las reglas del juego.

“Todavía no se ha pronunciado el Congreso Nacional, no ha llamado para procesos de convocatoria, pero creo que la mayoría de las organizaciones de Sociedad Civil están de acuerdo con que sea mediante autopropuestas y no que tengamos que proponerlos de manera directa desde los diversos sectores”, aseveró Elvir.

En similar condición están las confederaciones de trabajadores, mismas que aún no definen su postura en torno a la designación de candidatos.

José Luis Baquedano, miembro de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), dijo que “las centrales obreras todavía no se han reunido para definir ese tema, si se van a hacer propuestas o no”.

Agregó que posiblemente la otra semana se den estas reuniones de preparación para llegar a un consenso entre las tres centrales obreras.

De su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales expresó que la postura del Cohep de presentar nómina, “se la recomendamos nosotros. Es una iniciativa mía como presidente y voy a proponer lo mismo a toda la junta directiva del Colegio de Abogados, nosotros propusimos eso y se lo planteamos al Cohep en una reunión”.

En cuanto al rumor que desde el Congreso Nacional se está perdiendo tiempo para una adición de más organizaciones para integrar la junta nominadora, aclaró que “la Constitución ya lo establece. La junta nominadora tiene rango constitucional y establece cuáles son las instituciones, no se puede hacer ningún cambio en ese sentido”.

EL HERALDO consultó a las siete organizaciones que integrarán la junta nominadora para la selección de los magistrados y hasta el momento solamente el Cohep ha fijado una posición al respecto, mientras las otras seis aún están en proceso de valoración.

