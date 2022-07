Juez deniega solicitud de extradición de Rafael Cáceres a Panamá

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un juez hondureño declaró sin lugar la solicitud de extradición del gobierno de Panamá para Rafael Eduardo Cáceres, de 38 años.

Desde su captura, el individuo, quien presuntamente es uno de los socios del clan Montes Bobadilla, permaneció en prisión preventiva en el Primer Batallón de Infantería.

La razón para que el juez denegara la solicitud del vecino país es que se consideró que “se observa duplicidad de procesos por los mismos hechos, por lo que existe una doble incriminación y se violenta, no solo lo establecido en la Constitución de la República en su artículo 95, lo suscrito en la Convención de Montevideo de 1993, sino también se rompe el principio fundamental Non Bis in Idem, que establece que una persona no puede ser sometida a proceso o condenado dos veces por los mismos hechos”.

Lo anterior debido a que en 2015 fue extraditado desde Colombia hacia Panamá por delitos de tráfico de drogas y dado su traslado a Panamá el gobierno de Estados Unidos también solicitó a Cáceres Soto, petición que también fue concedida y una vez en suelo estadounidense fue condenado.

Tras cumplir su pena, fue liberado y deportado a Honduras, por lo que ahora se considera duplicidad al pretender Panamá juzgarlo por los mismos delitos que ya pagó en Estados Unidos.

En esta ocasión, Rafael Cáceres, mejor conocido como ‘Pakirry’ fue detenido el sábado 21 de mayo en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras.

El Gobierno de los Estados Unidos de América acusa a Rafael Cáceres de cargos por conspirar para distribuir por lo menos cinco kilogramos de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.

La solicitud de extradición de Estados Unidos fue emitida en pasado 12 de octubre de 2016, mientras que la solicitud de Panamá fue el 24 de octubre de 2021, cinco años después.

El gobierno de Panamá lo señala por cargos contra la seguridad colectiva relacionados con droga y asociación ilícita. Sin embargo, este jueves se ordenó su carta de libertad.

