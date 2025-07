Selección de Grandes Crímenes: El último cuervo (Parte 2/2)

CASO. Era la una de la tarde de un jueves de junio cuando el doctor Emec Cherenfant subió al segundo piso del Hospital San Jorge, en el barrio La Bolsa de Comayagüela. Silbaba una canción y subió las gradas con la energía de un muchacho, pero, al llegar, se detuvo de pronto. Había policías penitenciarios por todas partes, y, en una esquina, sentado en un sillón forrado de cuerina verde, estaba un hombre joven, no muy alto, delgado, rasurado al rape, y en cuyo rostro se notaban esos rasgos de locura que, aunque silenciosos, muestran el caos que hay en el interior. Miraba como alelado, movía la cabeza, hacía ruidos con la lengua y agitaba las manos que tenía esposadas a la espalda, haciendo sonar la cadena que le ataba los pies. Un oficial se acercó al doctor Cherenfant y lo saludó.

“Doctor -le dijo, después-, lo estamos esperando. Le traemos un paciente. ¿Lo recuerda?”.

El doctor se acercó al hombre, vio las cicatrices que tenía en el rostro y algo de aquellas facciones deformes por la locura, le dijo que lo conocía. Estiró una mano hacia él, y él no hizo nada.

“Es peligroso, doctor -le advirtió, sin embargo, el oficial, mientras los otros policías se ponían en alerta-, dicen los doctores que está loco, pero hace dos meses quiso estrangular a uno de sus compañeros peleando un vaso de plástico... Está en aislamiento, entre los presos que tienen problemas mentales y pasa casi todo el día hablando solo; a veces le da por golpearse la cabeza en las paredes, y otras se pone frente a una pared y con el índice derecho raspa un ladrillo hasta que le sale sangre”.

El doctor Cherenfant vio las cicatrices en la frente, y, en aquel momento, el hombre levantó la mirada, y se encontró con la del doctor. Algo brilló en sus ojos y el doctor supo que lo había reconocido.

“Yo no quería hacerlo, doctor -empezó a decir el hombre, con angustia repentina-; yo no quería, pero las voces, esas voces... Me decían que lo hiciera”.

El doctor Cherenfant lo miró tratando de entenderlo. No sabía de qué estaba hablando.

“¿Recuerda a este hombre, doctor?”, le preguntó el oficial.

“Sí, sí lo recuerdo... Fue mi paciente hace unos... cuatro años. Lo trajeron de Jamastrán porque lo atacaron con machete y le hirieron la cara... Creo que es hijo adoptivo de dos señores muy buenos”.

“Era hijo adoptivo de esos dos señores, doctor” -explicó el policía.

“¿Era? ¿Qué quiere decir?”.

“¿No sabe nada de lo que pasó con este su paciente, doctor?”.

“En verdad, no... Traía heridas graves en la cara, en los brazos y en la espalda, lo llevamos al quirófano, le suturamos las heridas, le transfundimos sangre, porque casi muere desangrado y estuvo cinco días en recuperación, aquí, en el hospital... Después, los papás se lo llevaron, y tenían que regresar en quince días, para ver cómo evolucionaban las cirugías, pero no volvieron nunca... Y ahora tiene esos grandes queloides en la cicatriz de la cara e imagino que es por eso que lo trajeron”.

Es por eso, doctor -dijo el oficial-, que a veces, se rasca esos bultos que tiene en la cicatriz y sangra... El doctor de la penitenciaría recomendó que lo trajeran donde su cirujano plástico, que es usted, para que le ayude y así no se vaya a infectar o se desangre... Y varios defensores de derechos humanos, y un pastor de iglesia, presionaron al director para que le dieran atención médica”.

“Pero, ¿de verdad ha perdido la razón?” -preguntó el doctor.

“Las voces, doctor -dijo el paciente, de pronto-, las voces... Me dicen que yo soy malo, y yo no soy malo, doctor... Yo soy bueno... No le hago daño a nadie... Allí me estoy siempre, quedito y callado, pero las voces me dicen que lo que hice es de un hombre malvado... Y yo no quería hacerlo... No... Yo no”.

“Y, ¿qué fue lo que hiciste?” -le preguntó el doctor.

“Yo no fui, doctor... Yo no fui... Usted me vio aquel día, cuando me quisieron matar porque estaba enamorado de una chavala... Y yo no les hice nada”.

El doctor empezó a recordar. Lo atacaron a machetazos en un camino solitario, cerca de su aldea. Encontraron en una cantina a un hombre con la ropa y las botas de hule manchadas de sangre y la Policía lo relacionó con el intento de asesinato, pero después nada se supo. Y el doctor también recordaba a la pareja que lo había adoptado desde que murió su madre y nadie de la familia lo quería tener. Ellos se hicieron cargo de él y le dieron un lugar en su casa y en sus corazones.

“Ya lo recuerdo todo” -dijo el doctor.