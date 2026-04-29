Honduras prepara iniciativa anticorrupción con cooperación internacional

La subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista, sostuvo una reunión de trabajo con Gabriel Juárez, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), acompañado de Iván Williams Maradiaga, con el objetivo de coordinar acciones en esta materia.

Tegucigalpa, Honduras. -Autoridades hondureñas y representantes de organismos internacionales avanzan en la articulación de un nuevo proyecto orientado a fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país.

Durante el encuentro se abordaron los avances en la preparación y el lanzamiento del proyecto “Fortalecimiento de la transparencia e integridad para combatir la corrupción en Honduras 2026-2030”, una iniciativa implementada por el Gobierno de Honduras con apoyo de la UNODC y financiamiento de la Unión Europea.

El proyecto busca consolidar las capacidades institucionales, fortalecer los marcos normativos y modernizar los sistemas de denuncia y supervisión mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Entre sus principales líneas de acción destacan el fortalecimiento del marco institucional y legal anticorrupción, incluyendo mecanismos de protección para denunciantes; la modernización de plataformas de denuncia para mejorar el seguimiento de casos; y la promoción de la participación ciudadana a través del trabajo conjunto con organizaciones de sociedad civil.

La Cancillería de la República, a través de la Subsecretaría de Cooperación y Promoción Internacional, reafirmó su rol como ente rector de la cooperación internacional, facilitando el diálogo entre instituciones nacionales, socios cooperantes y sociedad civil, con el fin de promover mecanismos de gobernanza que garanticen la sostenibilidad e impacto de estas iniciativas.