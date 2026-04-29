  1. Inicio
  2. · Honduras

Honduras prepara iniciativa anticorrupción con cooperación internacional

La subsecretaria de cooperación y promoción internacional, se reunió con representantes de UNODC para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 13:00
Honduras prepara iniciativa anticorrupción con cooperación internacional

La subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista, sostuvo una reunión de trabajo con los representantes de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades hondureñas y representantes de organismos internacionales avanzan en la articulación de un nuevo proyecto orientado a fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país.

La subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista, sostuvo una reunión de trabajo con Gabriel Juárez, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), acompañado de Iván Williams Maradiaga, con el objetivo de coordinar acciones en esta materia.

Misión de la ONU constató deseo de combatir corrupción

Durante el encuentro se abordaron los avances en la preparación y el lanzamiento del proyecto “Fortalecimiento de la transparencia e integridad para combatir la corrupción en Honduras 2026-2030”, una iniciativa implementada por el Gobierno de Honduras con apoyo de la UNODC y financiamiento de la Unión Europea.

El proyecto busca consolidar las capacidades institucionales, fortalecer los marcos normativos y modernizar los sistemas de denuncia y supervisión mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Entre sus principales líneas de acción destacan el fortalecimiento del marco institucional y legal anticorrupción, incluyendo mecanismos de protección para denunciantes; la modernización de plataformas de denuncia para mejorar el seguimiento de casos; y la promoción de la participación ciudadana a través del trabajo conjunto con organizaciones de sociedad civil.

La Cancillería de la República, a través de la Subsecretaría de Cooperación y Promoción Internacional, reafirmó su rol como ente rector de la cooperación internacional, facilitando el diálogo entre instituciones nacionales, socios cooperantes y sociedad civil, con el fin de promover mecanismos de gobernanza que garanticen la sostenibilidad e impacto de estas iniciativas.

UNODC abre una oficina en la capital de Honduras

UNODC abre una oficina en la capital de Honduras

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias